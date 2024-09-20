中油負債比92%創新高！今年估坤損300億 董座稱將爭取增資

中油肩負政策任務，吸收油氣漲幅導致連年虧損。中油董事長李順欽今天表示，目前中油負債比達92%寫新高，今年單年度估虧損新台幣300億，將持續爭取增資；若明年要轉虧為盈，必須調整亞鄰最低價機制，並漲足電業天然氣價。

受油氣緩漲措施影響，加上石化景氣低迷等因素，中油連年虧損，今年截至8月，稅後虧損達189億元，累積虧損555億元，先前已向經濟部提報亞鄰最低價機制調整，盼排除鄰國補貼，以減少吸收額度。

李順欽今天受訪表示，經濟部原則同意調整亞鄰最低價機制，目前接獲訊息是行政院希望以CPI（消費者物價指數）降至2%為啟動點。他認為，「現在是最好的時機」，因最近原油價格下修，日本油價補貼情形減少許多，例如今天油價跌至每桶74美元；至於油價浮動變數，主要在黎巴嫩加劇中東緊張局勢、中國內需不振兩方拉鋸。

中油今年截至8月，油品、天然氣、液化石油氣（LPG）吸收近500億，李順欽表示，今年預計虧損金額約300億，但當中有油氣價格假設，目前氣價回到每百萬BTU13、14美元之間，油價下跌亦對公司有利，但本月煉油廠要提撥的存貨跌價損失也相當可觀。

李順欽不諱言，僅油價合理反映不夠，還是希望能獲得財務協助，意即增資，尤其中油目前負債比達92%寫新高，借款近7000億元，一年利息就有100多億，「如果不給我現金，不給我改善財務，獲利部分被這邊吃掉都不夠。」

他透露，中油近兩年提出200、1000億增資預算，但均未通過，持續爭取增資，盼能慢慢縮小虧損，持續還款給銀行。

明年若要轉虧為盈，李順欽表示，首先，亞鄰最低價機制須調整；再者，盼電業氣價漲足，因電業氣價占比達8成；最後，石化「不要虧那麼多」。但他也坦言，石化業至今仍看不到春燕，乙烯合約價、現貨價倒掛現象（現貨比合約價格還便宜）已長達近3年，預計到2028年後才會好轉。