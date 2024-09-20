碳費每噸百元優惠2折剩20元？ 彭啓明這樣說

碳有價時代即將來臨，環境部部長彭啓明日前透露，碳費每噸約在新台幣100元左右，企業若減碳會有優惠，最低可以打到2折，外界好奇企業若符合條件，碳費是否只剩每噸20元？他20日受訪時解釋，這必須交由10月7日的碳費審議委員會討論，他才能再決定最終定價。

彭啓明今日出席世界清潔日，會前被問到碳費優惠稅率每噸100元，若符合條件打2折不就只剩20元，他對此解釋，還要等審議委員會10月7日細部討論，100元上下是討論過程中有人提到，並非他能決定，還是要尊重委員會，如果最終討論是300至500元，再交給他最終決定以示負責。

彭啓明表示，他才剛從歐盟回來，觀察歐盟德國ETS的優惠費率與折扣較低，規定企業減碳費率不高，超過量就要必須負擔高額費率，每噸70歐元左右， 其實不管碳交易、碳費、碳稅，最終用意都是為了鼓勵減碳，而非為了收大筆的錢。

工總白皮書指出減碳是最大挑戰，彭啓明說，工總意見都會納入考慮，未來台灣碳費一定可以跟歐盟接軌，很多產業告訴他，能實行歐洲美國碳交易制度是台灣的趨勢，未來4年內將鼓勵好的企業走到試行碳交易，碳定價明年開始，很多事情會改變，期待從工總與環保團體意見中，找出更好的制度。

「兩邊都罵我們，代表事情做得好」彭啓明指出，碳費每噸100元，有很多環保團體覺得太低，有些企業也希望更高；他更透露，明年環境部預計派一個人到歐盟，讓台灣減碳與國外銜接，且要組團到歐盟看排碳交易怎麼做，預計邀請產業界願意試行排放交易體系(ETS)、媒體、環保團體一起去。