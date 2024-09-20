總預算案遭退回程序委員會 政院：誠意溝通持續對話

立法院會上午表決，將民國114年度中央政府總預算案與前瞻計畫第5期特別預算案退回程序委員會。行政院表示深感遺憾，但將持續秉持「誠意溝通」的精神，在祥和、穩定以及負責任的態度下，與立法院持續互動與對話。

立法院會上午處理報告事項時，無黨籍立委高金素梅提案將民國「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」退回程序委員會，經表決後，贊成者多數，全案遭退回程序委員會。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，政院對此深感遺憾，但政府機關一定會秉持「誠意溝通」的精神，在祥和、穩定以及負責任的態度下，針對中央政府總預算案以及前瞻基礎建設計畫預算案與立法院持續互動與對話。

李慧芝說，行政團隊也會適度對外清楚論述說明，希望預算進入實質理性討論，讓政府推動擴大社會及醫療投資、維護治安、民主防衛、均衡台灣、創新經濟等照顧民眾及推動國家發展的政策持續推行，並確保民眾權益。