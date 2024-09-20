快訊

不玩了？ 中信金下午董事會可能通過中止收購新光金決議

BAC公司美女執行長自曝「留學英國」！倫敦政經學院打臉否認

不是桃園！大台北移民改往這走 今年居七都第一

聽新聞
0:00 / 0:00

兩年前長榮家變 兄弟之間結盟又倒戈…張國煒還原始末

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒還原兩年前長榮家變始末。圖/聯合報系資料照
星宇航空董事長張國煒還原兩年前長榮家變始末。圖/聯合報系資料照

長榮集團二年前有過一場經營權之爭，張國煒的三哥張國政二年前找上張國煒要結盟，中途向大哥張國華倒戈，對此，人稱K董的星宇航空董事長張國煒在接受訪問時，親口還原了當年的始末。他嘆氣說，是因為母親軟，她只是希望讓兄弟能有好好坐下來談的機會，他已經勸過母親，不要管大房家裡的事，結果不出他所料，他也嘆氣，三哥沈不住氣：「飛機還沒降落，就急著開機艙門！」

被問到當年父親要他接受長榮集團，K董坦言，父親一直要我出來做總裁，他當時就告訴父親，哥哥們不會讓他做，老爸叫他不要擔心：「我都和麗卿交待好了，沒有問題，你就來做！」沒想到柯麗卿（遺囑執行人）背叛父親。

儘管不願當繼承人，但張國煒在兄弟中堪稱對長榮的情況知道最清楚的，因為他不但待得最久，甚至長榮公司借錢都是他在當保證人，而現在創立星宇航空，張國煒同樣是星宇航保證人，他受訪時說：「有擔當的人才會出來當保證人！」

此次提告遺囑執行人及長兄背信，該案檢察官很巧的和柯文哲是同一個承辦人；張國煒也呼籲，金管會應該本於職責，去查4月買賣股票及巴拿馬資產處理的內線交易的問題：「這個隨便處理就是20幾億了！」

編輯推薦

以下是張國煒還原始末的訪談紀要：

問：當初三哥張國政來結盟，但之後又倒向老大，可否還原事情的始末？

答：當初是我媽心軟去幫老三（張國政），我就要我媽不要去管大房的事，就是因為鄭深池（張國煒姐夫）來幫忙，結果大家為了老三白忙一場；鄭深池也沒股票，老二（張國明）不管公司事，唯有老三就想回去。

由於沒有我媽的7%，過不了半，沒辦法和老大較量，因為老大一黨為大，都不鳥我們這些兄弟，我媽是好意希望有個機會兄弟坐下來好好談，就幫助他們，可以談，但老三在還不成氣候時，就急著跟老大談，我們都覺得被利用了，老二也很生氣，鄭深池更倒楣。

事後來看，形同老三利用我們，營造對老大不利情勢來談判，但老三又耐不住性子，依我們實力可拿下長榮航空，結果他把榮剛的事都跑去跟大哥講，像（欣陸控股董事長）殷琪幫大哥，也是考慮到老爺子面子，以為老大代表我爸，因為外人都不知到底我家發生什事，而且，明明榮剛當時我們可拿下來，就是因為老三太急：「飛機還沒降落就急著開門！」

現在的後果，老三要自己要承受，老大不發給我，也不會給老三，老大是要全拿，不是要給兄弟，大家各奔東西，要為自己的行為作法負責。老大從頭到尾，就沒想到讓老三經營，他只想到把長榮航空給自己兒子，大哥及老三現在都在賣長榮航空股票，包括老三想要經營權，結果也在賣長榮股票。

鄭深池是個有情有義的人，你們也知道，所以因為他當時找我媽，我媽也願意幫他，才說我對立榮有何興趣，我也拒絕了，說我自己有星宇，若我飛國內線，一堆人會謝謝我，而現在我也拿到國際線了。

我有立榮40%股份，長榮國際也10%多了，我都過半了，所以我也暫時代管，防他們脫產，但老三弄錯了，老大又有敵意以為我拿了好處。當年老大要回長榮集團，我媽當初也支持他，這麼多年來，我爸中年之後都是我媽在照顧，而且我媽當時就一直勸我爸讓他回來，結果現在是這樣。

問：有把握什麼時候可換遺囑執行人？財產估計有多少？

答：到現在為止，都太離譜了！我也並非爭經營權，不能作兄弟沒關係，走到這裡了，我們就來個happy ending（快樂的結局），（兄弟）各自登山了，這樣搞下去什麼意思，我大哥一方面說要解散，又說不要影響下一代，但這種拖延遺囑不處理，就是影響下一代，「再過十代都弄不完！」

撤換執行人的部分，一審判決要半年至一年會有結果，但對方會抗告，若三審定讞要三年？也許有可能，但不換掉不行，我認為，他們要透過抗告等拖延，就是要爭取時間拖產。我現在敬告他（指大哥），回到正軌處理、童叟無欺。

我只要求，把屬於我的東西還給我就好了，我不會回長榮和爭經營權，至於財產，像是EIS（巴拿馬長榮國際）的財產，我無法估計，因為沒有財產清冊，財產幾百億我想應該會有，巴拿馬政府也在注意他們不合法規的事，都被對方政府凍結了，例如選任新的常任董事。八年多前拿去報稅的，大約上市櫃股票加上現金的部分100多億，整個遺產申報的金額，八年多前大約是新台幣200多億元，之後還必須等財產清冊出來，才能計算，但至少檯面的東西，先分給我，而且就算要去查，至少也要我的那一份股權拿回來，才有權力可以查。

大哥不能向媒體說一套，但做的又是另一套，要解散我也沒意見，但要公開透明，憑什麼我們不能知道？至少要給我們看賣公司的鑑價報告，大家各20%，都五分之一，不要連這個都要搞黑箱，我們又不是白痴，50億就算了，搞不好是500億耶？沒證沒據，你會接受嗎？而且我即使收到了50億，但你還欠我450億耶！

我已夠有誠意、夠慷慨了，因為國外其實可以不用特留份，因為國外法律並沒有特留份，但我也算了，而且國外的財產也許更多。

問：你認為到底有多少遺產呢？

答：說實在，也不知柯麗卿從海外拿了多少，連我大哥都不知道。至少要叫她交待清楚，集團的財產到底有多少，否則我們兄弟都不知道，而且，9月10日之後太離譜了，居然說不再召開會議了，連開會時間表都沒有，等於連演都不演了，我不會為了檯面上的140億計較，但要是連140億的都不給兄弟走路錢，外面卻是4、5千億在賺，太過分了！

張國煒 長榮航空

延伸閱讀

張國煒告張國華 律師：長榮海運與EIS交易恐損失300億

張國煒：星宇航空將拚年底上市 後年要擴建50組機隊

遺囑官司最高法院勝訴後提告 張國煒打破沈默：我缺的不是錢，是公義

獨／K董不忍了！張國煒委任律師 提告張國華等5人「違反遺囑」背信

相關新聞

兩年前長榮家變 兄弟之間結盟又倒戈…張國煒還原始末

長榮集團二年前有過一場經營權之爭，張國煒的三哥張國政二年前找上張國煒要結盟，中途向大哥張國華倒戈，對此，人稱K董的星宇航...

遺囑官司最高法院勝訴後提告 張國煒打破沈默：我缺的不是錢，是公義

長榮集團創辦人張榮發的遺囑官司歷年八年多，8月14日終於由最高法院定讞遺囑有效之後，張榮發所指明的繼承人、星宇航空董事長...

張國煒：星宇航空將拚年底上市 後年要擴建50組機隊

為何張國煒有這麼大的底氣不回長榮集團？因為他已有自己的事業星宇航空。提到星宇航空，星宇航空董事長張國煒眼睛發亮，被問及擴...

張國煒告張國華 律師：長榮海運與EIS交易恐損失300億

長榮集團創辦人張榮發指定擔任集團總裁並繼承全部遺產的星宇航空董事長張國煒日前控告柯麗卿等遺囑執行人涉嫌背信，律師陳祐良今...

工總發表2024白皮書 產業失衡加劇、五缺出現新挑戰

工總今日發布2024工總白皮書，提出台灣產業面臨四大困境，包括產業失衡加劇，M型化趨勢更加明顯，但基礎建設落後，五缺出現...

工總白皮書提39個議題 148項建言

全國工業總會上午舉行「2024年工總白皮書」發表記者會，從產業發展、能源暨環境、賦稅暨金融、勞資關係暨人力資源、國際經貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。