兩年前長榮家變 兄弟之間結盟又倒戈…張國煒還原始末

長榮集團二年前有過一場經營權之爭，張國煒的三哥張國政二年前找上張國煒要結盟，中途向大哥張國華倒戈，對此，人稱K董的星宇航空董事長張國煒在接受訪問時，親口還原了當年的始末。他嘆氣說，是因為母親軟，她只是希望讓兄弟能有好好坐下來談的機會，他已經勸過母親，不要管大房家裡的事，結果不出他所料，他也嘆氣，三哥沈不住氣：「飛機還沒降落，就急著開機艙門！」

被問到當年父親要他接受長榮集團，K董坦言，父親一直要我出來做總裁，他當時就告訴父親，哥哥們不會讓他做，老爸叫他不要擔心：「我都和麗卿交待好了，沒有問題，你就來做！」沒想到柯麗卿（遺囑執行人）背叛父親。

儘管不願當繼承人，但張國煒在兄弟中堪稱對長榮的情況知道最清楚的，因為他不但待得最久，甚至長榮公司借錢都是他在當保證人，而現在創立星宇航空，張國煒同樣是星宇航保證人，他受訪時說：「有擔當的人才會出來當保證人！」

此次提告遺囑執行人及長兄背信，該案檢察官很巧的和柯文哲是同一個承辦人；張國煒也呼籲，金管會應該本於職責，去查4月買賣股票及巴拿馬資產處理的內線交易的問題：「這個隨便處理就是20幾億了！」

以下是張國煒還原始末的訪談紀要：

問：當初三哥張國政來結盟，但之後又倒向老大，可否還原事情的始末？

答：當初是我媽心軟去幫老三（張國政），我就要我媽不要去管大房的事，就是因為鄭深池（張國煒姐夫）來幫忙，結果大家為了老三白忙一場；鄭深池也沒股票，老二（張國明）不管公司事，唯有老三就想回去。

由於沒有我媽的7%，過不了半，沒辦法和老大較量，因為老大一黨為大，都不鳥我們這些兄弟，我媽是好意希望有個機會兄弟坐下來好好談，就幫助他們，可以談，但老三在還不成氣候時，就急著跟老大談，我們都覺得被利用了，老二也很生氣，鄭深池更倒楣。

事後來看，形同老三利用我們，營造對老大不利情勢來談判，但老三又耐不住性子，依我們實力可拿下長榮航空，結果他把榮剛的事都跑去跟大哥講，像（欣陸控股董事長）殷琪幫大哥，也是考慮到老爺子面子，以為老大代表我爸，因為外人都不知到底我家發生什事，而且，明明榮剛當時我們可拿下來，就是因為老三太急：「飛機還沒降落就急著開門！」

現在的後果，老三要自己要承受，老大不發給我，也不會給老三，老大是要全拿，不是要給兄弟，大家各奔東西，要為自己的行為作法負責。老大從頭到尾，就沒想到讓老三經營，他只想到把長榮航空給自己兒子，大哥及老三現在都在賣長榮航空股票，包括老三想要經營權，結果也在賣長榮股票。

鄭深池是個有情有義的人，你們也知道，所以因為他當時找我媽，我媽也願意幫他，才說我對立榮有何興趣，我也拒絕了，說我自己有星宇，若我飛國內線，一堆人會謝謝我，而現在我也拿到國際線了。

我有立榮40%股份，長榮國際也10%多了，我都過半了，所以我也暫時代管，防他們脫產，但老三弄錯了，老大又有敵意以為我拿了好處。當年老大要回長榮集團，我媽當初也支持他，這麼多年來，我爸中年之後都是我媽在照顧，而且我媽當時就一直勸我爸讓他回來，結果現在是這樣。

問：有把握什麼時候可換遺囑執行人？財產估計有多少？

答：到現在為止，都太離譜了！我也並非爭經營權，不能作兄弟沒關係，走到這裡了，我們就來個happy ending（快樂的結局），（兄弟）各自登山了，這樣搞下去什麼意思，我大哥一方面說要解散，又說不要影響下一代，但這種拖延遺囑不處理，就是影響下一代，「再過十代都弄不完！」

撤換執行人的部分，一審判決要半年至一年會有結果，但對方會抗告，若三審定讞要三年？也許有可能，但不換掉不行，我認為，他們要透過抗告等拖延，就是要爭取時間拖產。我現在敬告他（指大哥），回到正軌處理、童叟無欺。

我只要求，把屬於我的東西還給我就好了，我不會回長榮和爭經營權，至於財產，像是EIS（巴拿馬長榮國際）的財產，我無法估計，因為沒有財產清冊，財產幾百億我想應該會有，巴拿馬政府也在注意他們不合法規的事，都被對方政府凍結了，例如選任新的常任董事。八年多前拿去報稅的，大約上市櫃股票加上現金的部分100多億，整個遺產申報的金額，八年多前大約是新台幣200多億元，之後還必須等財產清冊出來，才能計算，但至少檯面的東西，先分給我，而且就算要去查，至少也要我的那一份股權拿回來，才有權力可以查。

大哥不能向媒體說一套，但做的又是另一套，要解散我也沒意見，但要公開透明，憑什麼我們不能知道？至少要給我們看賣公司的鑑價報告，大家各20%，都五分之一，不要連這個都要搞黑箱，我們又不是白痴，50億就算了，搞不好是500億耶？沒證沒據，你會接受嗎？而且我即使收到了50億，但你還欠我450億耶！

我已夠有誠意、夠慷慨了，因為國外其實可以不用特留份，因為國外法律並沒有特留份，但我也算了，而且國外的財產也許更多。

問：你認為到底有多少遺產呢？

答：說實在，也不知柯麗卿從海外拿了多少，連我大哥都不知道。至少要叫她交待清楚，集團的財產到底有多少，否則我們兄弟都不知道，而且，9月10日之後太離譜了，居然說不再召開會議了，連開會時間表都沒有，等於連演都不演了，我不會為了檯面上的140億計較，但要是連140億的都不給兄弟走路錢，外面卻是4、5千億在賺，太過分了！