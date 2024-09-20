中油雙平穩機制續行 下週汽柴油估漲2及3角

黎巴嫩真主黨遭遇呼叫器及對講機集體爆炸攻擊，加上美國聯準會（Fed）宣布調降利率2碼（0.5個百分點），國際油價上漲。中油油價雙平穩機制持續啟動，預估23日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.2元、0.3元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.2元，95無鉛汽油每公升30.7元，98無鉛汽油每公升32.7元，超級柴油每公升27.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至9月19日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶73.98美元，較上週72.11美元上漲1.87美元；新台幣兌美元匯率為31.927元，較上週32.098元升值0.171元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲0.5元，柴油調漲0.6元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估23日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.2元、柴油調漲0.3元。