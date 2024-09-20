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工總發表2024白皮書 產業失衡加劇、五缺出現新挑戰

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
工總今天發布2024工總白皮書，提出四項困境及七項策略。記者陳素玲/攝影
工總今天發布2024工總白皮書，提出四項困境及七項策略。記者陳素玲/攝影

工總今日發布2024工總白皮書，提出台灣產業面臨四大困境，包括產業失衡加劇，M型化趨勢更加明顯，但基礎建設落後，五缺出現新挑戰，缺工、缺才問題較缺水、缺電更嚴重。工總也重申，面對能源、供水不穩，應強化電力、水力體系韌性，其中電力應重新檢視能源配比，重視審視「非核家園政策」，將零碳排的核電列入能源選項之一，作為基載能源。工總預計10月面見賴總統遞交白皮書。

這是工總第17次發表白皮書，潘俊榮上任後第一次，今年白皮書以迎向曙光-重塑台灣的關鍵時刻」為題，提出七項讓台灣產業變強變大的關鍵策略，針對「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」七方面，出39個議題，148項政策建議。

工總工總為掌握台灣製造業面臨的挑戰，以及不同產業政策需求取向，今年特別針對所屬的省市工業會、食品工業、紡織工業、化學皮樛工業、機電工業、金屬工業、一般工業、建材工業、營建工程工業、特區工業等十大產業會員公會進行問卷調查，調查發現，產業界認為缺工、減碳政策、產業轉型、能源政策、缺人才及兩岸關係等六項議題是當前產業經營的最大挑戰。

工總整理四項台灣產業面對的四項困境，包括，一，台灣產業失衡加劇，M型化的趨勢更加明顯；二，基礎建設落後，五缺出現新挑戰；地緣政治風險對經濟活動的限制增加；四、產業淨零轉型。

工總提出七項重塑台灣產業的關鍵策略，包括：

一、重構有利於台灣社經發展的產業生態：建議透過協助傳產轉型、改革過時稅制、營造新創環境等三方面的努力，來幫助台灣產業調整結構並找到新的成長動能，以及永續發展的新方向。

二、強化基礎建設韌性：面對能源、供水不穩定對產業帶來的衝擊，政府應強化電力、水力體系韌性。最近政府已宣布將加速完成「強化電網韌性建設計畫」，提前於2028年優先完成關鍵區域及民生相關關鍵工程，期盼政府發揮高效執行力，確保各項計畫與工程如期完成。

三、建設台灣為國際供應鏈新核心：台灣應充分利用我們的創新能力和技術優勢，確保全球供應鏈的關鍵地位。建議政府應積極提出政策，鼓勵國內外企業在台灣設立區域總部，進行高附加價值研發。

四、重建兩岸和平新格局：台灣企業界多希望兩岸關係能夠和平穩定，有利產業發展。

五、務實打好產業AI化的基礎：產業界期盼政府從實務面和制度面打好產業AI化的基礎。實務面應強化輔導，協助產業落實數位轉型、導入AI應用；法制面則審慎制訂《人工智慧基本法》，為AI技術日後發展及應用保留監管彈性。

六、以國安角度檢視移民及人才制度：建議政府應將移工政策與移民政策、人口政策、人才政策相結合，並拉高至國安層級進行整體性規劃，以解決台灣的人力資源困境。

七、制訂兼顧公平、可行及產業競爭力的碳費制度：建議碳費制度應提高到行政院層級進行跨部會研商，尤其應與產業進行充分溝通，在未取得共識前，不應倉促上路。碳費徵收考量產業跨國公平競爭與實務可行性，制定完整配套細節。為避免內需產業與國外進口產品形成不公平競爭，建議碳費徵收時，應同步實施台版CBAM（碳邊境調整機制）。

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