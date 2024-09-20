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工總白皮書提39個議題 148項建言

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
全國工業總會上午舉行「2024年工總白皮書」發表記者會，工總理事長潘俊榮（中）、監事會召集人苗豐盛（右三），及五位副理事長何壽川（右二）、詹正田(右一)、秦榮華（左三） 、副理事長陳進財(左二)、副理事長侯傑騰（左一）一同出席。記者黃義書／攝影
全國工業總會上午舉行「2024年工總白皮書」發表記者會，工總理事長潘俊榮（中）、監事會召集人苗豐盛（右三），及五位副理事長何壽川（右二）、詹正田(右一)、秦榮華（左三） 、副理事長陳進財(左二)、副理事長侯傑騰（左一）一同出席。記者黃義書／攝影

全國工業總會上午舉行「2024年工總白皮書」發表記者會，從產業發展、能源暨環境、賦稅暨金融、勞資關係暨人力資源、國際經貿、兩岸政策與智慧財產權等七大單元，提出39個議題、148項政策建議。工總理事長潘俊榮、監事會召集人苗豐盛，及五位副理事長何壽川、詹正田、秦榮華、副理事長陳進財、副理事長侯傑騰一同出席。

全國工業總會就國內廠商在投資經營的問題與困境，經由「白皮書」向政府提出政策建言，協助改善台灣投資與經營環境，提升國際競爭力。工總理事長潘俊榮致詞表示，台灣要順勢造勢，位居供應鏈核心中的台灣，要把握AI、淨零碳排帶來的產業典範轉移機會，不斷的創新。

今年工總的白皮書從產業發展、能源暨環境、賦稅暨金融、勞資關係暨人力資源、國際經貿、兩岸政策與智慧財產權等七大單元，提出39個議題，共計148項建言，期望政府審慎考量，形成政策方案，為台灣營造一個有利於產業經濟發展的優質環境。

對於各產業的調查顯示，產業界認為缺工、減碳政策、產業轉型、能源政策、缺人才及兩岸關係等6項議題，是當前產業經營的最大挑戰。

全國工業總會上午舉行「2024年工總白皮書」發表記者會，工總理事長潘俊榮致詞表示，台灣要順勢造勢，位居供應鏈核心中的台灣，要把握AI、淨零碳排帶來的產業典範轉移機會，不斷的創新。記者黃義書／攝影
全國工業總會上午舉行「2024年工總白皮書」發表記者會，工總理事長潘俊榮致詞表示，台灣要順勢造勢，位居供應鏈核心中的台灣，要把握AI、淨零碳排帶來的產業典範轉移機會，不斷的創新。記者黃義書／攝影

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