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黃仁勳再度來台？工總經營者高峰論壇邀黃仁勳、蘇姿丰及李傑AI三大咖

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳答應來台參與經營者大會高峰論壇。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳答應來台參與經營者大會高峰論壇。路透

工總理事長潘俊榮今日宣布，將在年底到明年間舉行經營者大會高峰論壇，邀請輝達執行長黃仁勳、超微（AMD）創辦人暨執行長蘇姿丰及美國馬里蘭大學特聘教授暨工業人工智慧中心主任李傑，三位AI大咖與會，協助產業轉型進軍國際，成為重要的國家隊。他說，黃仁勳答應與會，只是時間尚未確定。

工總今天發布2024白皮書，對政府提出七大建言。潘俊榮致詞時表示，工總今年特別針對十大傳產公會問卷調查，這十大產業占工總六成，占全國GDP四成，目前國家需要改變的是經濟，由於賴清德總統也說要拚經濟，因此工總要與政府一起合作，跟著政府走比較輕省，大家並肩作戰會更強更順，不要與政府反向走，跟著走比較不費力。

潘俊榮提到，6月與AI教父黃仁勳有二個小時交流，他知道未來AI不可缺，傳產也要轉降低成本，才能在國際競爭。由於台灣市場有限，傳產產能也要順著國際化趨勢，工總在此時間點一定要改變，讓產業轉型國際化，成為國家團隊。

潘俊榮透露，年底到明年會舉行大型經營者大會高峰論壇，希望能邀請到三位世界級大咖參與，除了黃仁勳，還有蘇姿丰及馬里蘭大學教授AI大師李傑，希望透過三位AI大咖分享，協助傳產業找到有力方法與AI結合，向國際進軍，成為重要的國家隊。

潘俊榮強調，目前產業最重要的是缺工、缺人才問題，缺水缺電不要再講，講太多沒有意義，重要的是大家合力解決困難。他說，目前因為東南亞國家經濟也在發展，營造業現在移工不好找，泰國、越南國內也要很多勞工，因此缺工問題會愈來嚴重，政府要正視缺才缺工問題。

潘俊榮表示，工總希望未來對國家提出的建言，都是經過討論後形成共識後，再拜會行政院各部會，甚至直接拜會行政院長卓榮泰、賴清德總統，直接面對面解決問題。

工總邀請輝達執行長黃仁勳、超微（AMD）創辦人暨執行長蘇姿丰，來台參與經營者大會高峰論壇。路透
工總邀請輝達執行長黃仁勳、超微（AMD）創辦人暨執行長蘇姿丰，來台參與經營者大會高峰論壇。路透

AI 賴清德 黃仁勳

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