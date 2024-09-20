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國泰金控最新國民經濟調查：不動產就業景氣三信心下降

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中央銀行持續打炒房，國泰金控今日發布9月國民經濟信心調查結果，民眾買賣房意願皆出現降溫。記者黃仲裕／攝影
中央銀行持續打炒房，國泰金控今日發布9月國民經濟信心調查結果，民眾買賣房意願皆出現降溫。記者黃仲裕／攝影

國泰金控今日發布9月份國民經濟信心調查結果，其中在不動產的調查結果顯示，近期中央銀行要求銀行自主管理不動產貸款總量後，可能引發民眾擔憂申貸難度提高，因此買賣房意願皆出現降溫，此外，對景氣與就業市場的看法都呈現樂觀指數陡降，其中民眾對未來景氣的樂觀預期降至2023年12月以來低點。

統計顯示，買房意願下滑至-55.1 (8月：-44.8)，賣房意願指數亦走低至4.8 (8月：11.2)。而受美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動等因素影響，本月調查顯示，景氣現況樂觀指數持續走低至-6.7 (8月：3)，展望樂觀指數同步降至-6 (8月：-3.2)。

國泰金控也指出，國際股市震盪走揚，使股市樂觀情緒反彈，風險偏好則微降，調查期間Fed官員談話與美國經濟數據表現令市場降息預期升溫，國際股市震盪走揚。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反彈至11 (8月：5.3)，而風險偏好指數微降至17.9 (8月：19.4) 。

大額消費意願指數微降至10.5 (8月：11.3)，耐久財消費意願指數則小幅上升至-8.0 (8月: -8.3)。

調查也顯示，56%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，87%民眾預期通膨仍高於2%：主計總處8月預估台灣2024年經濟成長率3.9%，通貨膨脹率2.17%。民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至3.03% (前月3.09%) ，仍有56% (前月59%) 的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上。

而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.56% (前月2.57%)，有87% (前月88%) 的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對2024年的經濟成長較保守，對於通膨預期也相對較高。

此次國泰金控的調查時事題，以民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查作為主題。

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，與2024年3月調查，結果比較顯示，58.6%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查增加15.8個百分點；34.9%民眾則認為通膨落在0-2%區間，較前次調查減少20個百分點。整體而言，民眾對未來一年的通膨預期升溫。

針對民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，與2024年3月調查結果比較顯示：32.5%的民眾認為最主要的因素為民生消費品價格變化，較前次調查增加3.8個百分點；14.8%的民眾水電瓦斯等公共費率的調整影響大，較前次調查減少9.4個百分點。可以發現，民眾仍以民生消費品價格及經濟景氣來判斷未來一年的物價漲跌走勢，且較前次調查增加，而公共費率影響程度則已明顯下降。

國泰金控 通膨

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