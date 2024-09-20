9月國民經濟信心調查：民眾景氣展望指數續降 股市樂觀指數反彈

國泰金控發布2024年9月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望指數續降，股市樂觀指數反彈。

民眾景氣展望樂觀指數續降，大額消費意願同步減少：國發會最新公布的7月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標仍持續上揚。然或受美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動等因素影響，9月調查顯示，景氣現況樂觀指數持續走低至-6.7 (8月：3)，展望樂觀指數同步降至-6 (8月：-3.2)，民眾對未來景氣的樂觀預期降至2023年12月以來低點。大額消費意願指數微降至10.5 (8月：11.3)，耐久財消費意願指數則小幅上升至-8.0 (8月: -8.3)。近期央行邀請國銀開會，要求銀行自主管理不動產貸款總量後，可能引發民眾擔憂申貸難度提高，令買賣房意願皆出現降溫，買房意願下滑至-55.1 (8月：-44.8)，賣房意願指數亦走低至4.8 (8月：11.2)。

56%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，87%民眾預期通膨仍高於2%：主計總處8月預估台灣2024年經濟成長率3.9%，通貨膨脹率2.17%。9月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至3.03% (8月3.09%) ，仍有56% (8月59%) 的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.56% (8月2.57%)，有87% (8月88%) 的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，對於通膨預期也相對較高。

國際股市震盪走揚，股市樂觀情緒反彈，風險偏好則微降：調查期間Fed官員談話與美國經濟數據表現令市場降息預期升溫，國際股市震盪走揚。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反彈至11 (8月：5.3)，而風險偏好指數微降至17.9 (8月：19.4) 。

民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查 關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，與2024年3月調查結果比較顯示：58.6%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查增加15.8個百分點；34.9%民眾則認為通膨落在0-2%區間，較前次調查減少20個百分點。整體而言，民眾對未來一年的通膨預期升溫。