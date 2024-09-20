國泰世華：美國經濟軟著陸機率高 三大趨勢後續變化仍須留意

國泰世華銀行在美國利率決策會議（FOMC）後展望市場，美國經濟軟著陸機率高，後續仍應密切關注三大趨勢後續變化，包含終端需求復甦狀況、中國大陸景氣表現，以及美國總統大選後的政策調整。

這次FOMC會議，傳遞哪些重要訊息？

政策利率：美聯準會（Fed）啟動新一輪降息循環，這次降息2碼，將政策利率調整為4.75-5.0%。

總經情勢：1.美聯準會對於通膨朝向2%的目標更有信心；2.美國勞動市場仍具韌性，但就業增長放緩，失業率持續上升。考量通膨與就業的風險平衡之下，美聯準會(Fed)決議這次降息2碼。

至下次11月07日FOMC會議前， 需持續關注通膨、就業數據的變化：10月10日的CPI（消費者物價指數），9月27日、10月25日的PCE（個人消費支出物價指數），以及10月4日、11月1日的NFP（非農就業報告）。

根據這次會議結果，2024年底是否還仍有降息空間？

據點陣圖透露，隱含今（2024）、明（2025）、後（2026）年分別有4、4、2碼的降息空間。

預期今年仍有2次降息機會，在11、12月可望各降25個基點。惟期貨市場仍隱含11月降1碼，12月降2碼的可能。

政策利率調整後，如何展望總經、股、債、匯市的後續表現?

總經：在美國利率偏高偏久的影響下，景氣復甦動能偏弱，勞動市場持續降溫。預期美國經濟朝軟著陸方向邁進，後續仍應密切關注三大趨勢後續變化，包含終端需求復甦狀況、中國大陸景氣表現，以及美國總統大選後的政策調整。

股市：降息雖有助評價面，但股市仍反應乖離過高及後續景氣下修風險，震盪格局持續，若逢拉回過大，可視為布局契機。

債市：在降息趨勢帶動下，長線而言美債殖利率將逐步走低，有利於未來債市成長空間。不過需要留意，若終點利率落在3%，隨著期限溢酬的恢復，長債殖利率的下滑空間較為有限，資本利得空間恐較小，建議債市布局思維以鎖定穩定利息收入為主。

匯市：美國降息循環啟動下，長線來看美元走勢趨弱，有利於非美貨幣升值。但美元貶值空間須視未來美聯準會降息幅度， 及歐日央行後續調整而定。降息循環正式來臨，投資人應如何看待美債殖利率倒掛這個現象？是否為經濟衰退訊號？

過去的倒掛主要發生於1990、2001、2008、2020年，分別面臨伊科戰爭、網路泡沫、次貸風暴、新冠疫情等重大系統性事件，美聯準會皆須大幅降息以提振美國經濟。

以目前的經濟形勢判斷，這次步入軟著陸的可能性較大，但仍須留意三大趨勢後續變化，包含：終端需求復甦狀況、中國景氣表現，以及美國總統大選後的政策調整。倘若進一步惡化，屆時美聯準會才可能再度大幅且快速降息，以應對經濟衰退的危機。