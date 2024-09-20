美國降息2碼 景順：市場仍存美國經濟硬著陸憂慮 或將經歷劇烈震盪

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，仍傾向於偏重風險性資產，但同時注意到，由於市場依然對「硬著陸」風險存在憂慮，未來數周市場或許將經歷劇烈震盪。

Kristina Hooper表示，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）決議9越降息2碼，預測今（2024）年內美國聯準會很可能再降息2碼；美國經濟可避免衰退，而且美國經濟成長有望於2024年底／2025年初重新加速。

GDP： GDP預測僅作微小調整（今年內預期從6月的2.1%下調至2.0%）。不過，這說明相較於年初至今較為強勁的成長，第4季經濟可能有所放緩。

失業率：2024年底失業率預期從6月的4.0%上調至4.4%，2025年底的預期則從4.2%上調至4.4%，上調幅度頗大。

通膨：2024年的核心個人消費支出(PCE)預期從2.8%微幅下調至2.6%，2025年的預期從2.3%降至2.2%。

政策利率：2024年年底政策利率的預期中位數從5.1%降至4.4%，2025年和2026年的預期中位數分別從4.1%和3.1%降至3.4%和2.9%。

鮑爾表示，聯準會並不認為這次降息落後曲線，市場可將2碼的降息看作是聯準會不落後曲線的承諾。勞動力市場走弱顯然是這次降息的催化劑。鮑爾澄清，這次決議並非「危機降息」，而是將貨幣政策從非常緊縮的水準正常化並強調對美國經濟保持樂觀，而且將致力保持此狀態。