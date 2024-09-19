儲能場被視為嫌惡設施 台泥推儲能櫃拚翻轉刻板印象

儲能系統能提高電網韌性，但各地籌設儲能場被在地居民視為嫌惡設施，抗爭不斷，近年積極發展儲能事業的台泥今天宣布與台灣福斯汽車合作充電及儲能，提供福斯汽車車主充儲解決方案。台泥並表示，儲能首重安全，台泥專為充電站打造的儲能櫃，已取得防火2小時認證，這種儲電400度的儲能櫃將逐步走進社區，提升使用者對安全的信心。

台泥企業團亞洲充儲事業群總經理王建全指出，這次推出全台第一個與車廠合作的充儲一體計畫，用的是台泥儲能專為充電站打造的最新水泥儲能櫃型號EnergyArk400，一座儲能櫃能儲存400度電力，為福斯汽車打造極速充電站，且提供創新的儲能櫃建置與租賃服務，一輛電動車充飽電約使用60度電力；預計每站每年可協助電網減少超過40噸二氧化碳排放。

王建全指出，極速充電站採充電、儲能一體模式，利用離峰充電、尖峰放電的削峰填谷作法，不必直接取用電網的電力，降低電網尖峰負載，一旦電網有需要，也可以反向送電給電網使用，為電網達到減碳效果。目前已在小型工廠的儲能站展開反向送電的測試，未來儲能站逐漸普遍，將成台電電網的生力軍。

王建全說，目前政府對儲能櫃的消防安全沒有特別規定，但台泥的儲能櫃為了讓使用者放心，除了採用台泥超高性能混凝土打造防護外殼，也陸續通過消防署、中科院測試，並取得台灣建築中心的認證，儲能櫃視同2小時防火時效的防火牆，加上儲能櫃有自行滅火的設計，已陸續取得企業的信心，未來這款400度電力的儲能櫃，可望逐步走入社區，翻轉儲能是嫌惡設施的印象。