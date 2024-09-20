KPMG全球CEO前瞻大調查 供應鏈挑戰 企業首要風險

KPMG昨（19）日發表《2024年KPMG全球CEO前瞻大調查》，針對全球1,300位企業CEO調查後發現，影響全球企業的前五大風險中，供應鏈挑戰和營運問題超越數位網路安全，成為首要風險。

KPMG調查，有72%的CEO對未來三年全球經濟具有信心。另外，有92%CEO計劃增加員工總數，這是2020年來最高比率。

KPMG全球CEO前瞻調查重點 圖／經濟日報提供

KPMG全球CEO前瞻大調查邁向第十年，針對全球1,300多位企業CEO進行調查，有72%的CEO對於未來三年全球經濟具有信心，雖然此數字與2015年首次調查時的93%相比有所下降，但CEO仍對未來的人才招募計劃充滿信心。72%的CEO表示，比起2023年更能感受到維持企業長期繁榮發展的壓力。

報告顯示，影響全球企業前五大風險依序為供應鏈風險、企業營運風險、數位網路安全風險、地緣政治與政治不確定性風險及新興科技風險，其中「供應鏈風險」和「企業營運風險」超越「數位網路安全風險」居首，去年排名第一的「地緣政治和政治不確定性風險」則降到第四名。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，CEO需將員工置於企業成長策略的核心，除有助於提升員工滿意度和忠誠度，還能激發創造力與生產力。

報告亦顯示，64%的CEO將人工智慧（AI）列為2024年的首要投資重點。陳俊光表示，十年前首次發布全球CEO前瞻大調查時，AI並不是CEO關注的焦點，時至今日，AI已成為翻轉企業邁向數位化的最佳解方，也為商業模式帶來無限的可能性。

此外今年調查顯示，愈來愈多CEO堅信，全面重返辦公室情況即將到來，83%的CEO預計未來三年內全面重返辦公室，顯著高於2023年的64%。

此外，87%受訪者表示，可能會對積極返回辦公室的員工給予獎勵，包括更有利的工作分配、加薪或晉升。

另外CEO也承認，還有其他與人才相關的議題可能會影響企業的未來發展。近三分之一CEO表示，他們擔心勞動力市場變化，特別是即將退休的員工數量以及缺乏具備相關技能的勞動力來接替這些職位。

KPMG安侯建業執行長施威銘認為，成功的企業領導者需更聚焦於透過投資、培育來緩解人才困境。

KPMG指出，2015年時，CEO將「環境風險」列為最不值得關注的風險項目。但過去十年CEO重新致力於ESG和永續發展，作為價值創造的來源。

施威銘表示，ESG議題已被視為全球CEO的首要任務與企業經營的成功之鑰，儘管氣候變遷充滿不確定性也為企業領導者帶來極大壓力，但調查顯示，CEO仍堅守永續策略的承諾，展現其韌性以達全球共同淨零的目標。