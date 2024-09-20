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碳費審議 下月拍板

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
第六次碳費費率審議會預計10月7日召開。 聯合報系資料照
第六次碳費費率審議會預計10月7日召開。 聯合報系資料照

環境部昨（19）日表示，第六次碳費費率審議會預計10月7日召開。依環境部規劃，此次將是最後一次審議會，可望拍板碳費一般費率及優惠費率。

碳費審議概況 圖／經濟日報提供
碳費審議概況 圖／經濟日報提供

環境部第五次碳費費率審議會於9月9日召開時，已初步凝聚委員共識，一般費率起徵區間每噸300元至500元，預計2030年調升到1,200至1,800元。

環境部表示，第六次碳費審議會將討論對環境部建議單一費率或費率區間，也會確認「行業別指定削減率」優惠費率A與採用「技術標竿指定削減率」優惠費率B。前次碳費審議會擬出碳費一般費率起徵年每噸300元至500元，引發業界擔心。

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