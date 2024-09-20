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今年經濟成長率 央行上修至3.82％
上半年台灣經濟成長率優於預期，加上颱風侵台拉高物價，中央銀行昨（19）日上修今年經濟成長率與通膨率，分別升至3.82％及2.16％。央行總裁楊金龍預期下半年出口穩健成長，民間投資增溫且消費動能延續，認為今年下半年及明年國內經濟將繼續溫和成長，看2025年GDP可破3％、至3.08％。
根據央行提供資料，主要機構包括主計總處、中研院、台經院、中經院等以及國外機構花旗集團等，對今年台灣GDP預測平均值3.88％，明年為2.82％，顯示央行對台今年經濟成長率未如主要機構樂觀、對2025年反而較主要機構樂觀。
楊金龍解釋，上半年台灣經濟成長5.83％優於預期；觀看明年，台灣出口正逐步正成長，屆時出口成長動力更大，認為今年下半年及明年國內經濟將溫和成長。
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