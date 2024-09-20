最低工資調漲 257萬人受惠

勞動部昨（19）日公告明年最低工資，明年元旦起，每月最低工資調幅由27,470元調升至28,590元，時薪自183元調升至190元，預估共257萬名勞工受惠。

勞動部月初召開最低工資審議委員會，拍板明年最低工資月薪調升，月薪調幅4.08%，時薪調幅3.8%，已是連續第九年調升。行政院日前已核定，勞動部昨日公告，自明年元旦起上路。

據勞動部評估，此次最低工資調升，共約257萬名勞工受惠，含220.38萬名本國月薪及時薪勞工及36.8萬名移工。雇主每年總計新增253億元人事成本，包括勞保、就保、健保、新制勞退提繳，及勞工每月薪資調升。今年是最低工資法元年，最低工資審議會月初首次召開，依規定，首次審議結果不可低於原本基本工資數額。

會中，根據主計總處最新預測今年經濟成長率3.9%，CPI年增率2.17%，依過去勞資雙方「CPI年增率足額反映，以及經濟成長率勞資共享」默契，最低工資調幅應落在4.12%。

另外因去年景氣較差，但調幅達4.05%，在審議過程中，因此有學者代表提出，今年景氣明顯較去年轉佳，認為調幅不宜低於去年，調幅最後是在4.12%及4.05%之間折衝，勞動部建議調升4.08%。

行政院日前表示，最低工資調整是依據法律規定，參採CPI年增率擬訂調整幅度等標準，就最低工資調整金額進行審議並提出調整建議，行政院感謝最低工資審議委員會考量勞工生活需求及產業財務負擔後作出結論，希望將經濟發展果實與勞工共享。