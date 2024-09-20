機械公會：逐步擴大國際結盟

台灣機械公會理事長莊大立昨（19）日表示，美國降息、日圓升值，台灣機械與工具機業將揮別陰霾，跟著半導體、AI機器人一起飛，變身科技供應鏈後，有望逐步與國際大廠結盟合作，建立自主的供應鏈。

事實上，包括東台（4526）積極拓展半導版圖，傳已和全球半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）建立合作供應關係；艾司摩爾所生產的極紫外光（EUV）也用到台灣精銳的精密減速機與齒輪。健椿的第二代晶圓切割主軸，更打入國內半導體設備大廠供應鏈。

上銀集團上銀及大銀，是全球前三大半導體設備供應商，相關產品包括智慧型滾珠螺桿、晶圓機器人、奈米級定位及移載系統等，上銀還連續二年獲國際半導體設備大廠美商應用材料（AMAT）最佳供應商獎。

台灣機械公會昨天拜會國科會主委吳誠文，表達希望政府在科技預算分配上，除了AI、半導體等產業外，也需均衡分配協助機械業深耕發展。吳誠文說，半導體產業中，機械業有很多發展機會，他也當場允諾，會全力支持半導體設備自主發展。

莊大立指出，國際保護主義興起，俄烏戰爭與以哈戰爭對國際影響甚鉅，不僅在全球興起另一波合護主義的風潮，更加速供應鏈重組與短鏈化與韌性化的趨勢。

機械公會建請政府，以國家戰略思維布局，協助機械產業扎根台灣，成為台灣護國神山的重要支柱；並持續投入資源發展機械產業關鍵元件與材料技術（雷射、工業感測器等），建立我國自主供應鏈與提高國防自主韌性，對外提升國際競爭力。