工具機業春燕 最快第4季現蹤 上銀、東台等營運喊衝

美國聯準會（Fed）降息加上日圓急升，機械暨工具機產業罕見同步迎來兩大利基。工具機產業、企業多位領袖昨（19）日同步認為，美降息將引動千億投資銀彈上膛，日圓急升則將催動國際急單報到。上銀、東台等逾十家指標大廠，量能將全開。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳昨日表示，美國總統大選11月初塵埃落定，等美國政策明朗後，台灣工具機業可望提前向上，預計最快第4季底，最遲明年第1季就會看到春燕。

工具機產業領袖看美國降息、日圓升值 圖／經濟日報提供

台灣機械公會理事長莊大立也認為，美國降息與AI機器人蓬勃發展，將牽動工具機產業投資熱潮，千億元銀彈上膛，加上日圓急升也強化台灣工具機業競爭力，有機會迎來新一波急單。工具機可望提前迎來產業初升段，即將看到向上的訊號。

工具機公會稍早率台廠赴美搶單，包括東台（4526）、上銀、百德、瀧澤科、永進、三鋒等36家會員廠商，參加全球前三大工具機展之一的美國芝加哥工具機展，陸續傳出已接獲訂單。主辦單位美國製造技術協會（AMT）就樂觀預期，明年美國工具機市場將有高達23%的成長幅度。

目前，中國大陸、美國是台灣工具機前二大出口市場。AMT預期，今年美國工具機市場約衰退5.7%，但明年增幅達二成以上，主要就是看好總統選後政策明朗，以及降息帶動企業投資意願，這也為低迷已久的工具機業注入一劑強心針。

東台集團董事長嚴瑞雄表示，美國降息可望帶動企業投資意願，業內醞釀已久的投資動作將啟動；再加上日圓升值，對設備業是好事。明年看起來，除了歐洲市場仍未明朗之外，美國、大陸及亞洲市場都可望復甦，樂觀預期訂單量能將出籠。

目前，東台集團在手訂單逾32億元，能見度看到明年第1季末，預期第4季工具機接單將會逐步好起來；另外，配合台廠客戶到泰國設廠，東台PCB也將從年底到明年陸續進入出貨高峰。

程泰董事長楊德華指出，集團推出最新五軸複合機產品，已感受市場需求回溫，程泰今年規劃銷售20台，提前在本月達標，每台售價超過千萬；亞崴最近在德國參展也售出二台，1,300萬元入袋，目前集團在手訂單18億元，能見度看到明年第1季。

上銀董事長卓文恒說，根據第一線銷售單位回報，大陸市場逐漸回暖，美國市場同步穩健成長，歐洲尚不明朗，目前接單以急單居多，集團對明年景氣正向看待。