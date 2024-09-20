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全球CEO調查：供應鏈風險躍居第一

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導

KPMG昨發表「全球CEO前瞻大調查」，儘管全球經濟信心下降，但超過七成CEO對未來三年抱持信心，至於影響全球企業前五大風險則出現變化，供應鏈風險取代去年的地緣政治和政治不確定性風險，成為首要風險。

KPMG針對全球一千三百多位企業CEO進行調查，其中六成四的CEO將AI（人工智慧）列為今年首要投資重點，KPMG安侯建業主席陳俊光表示，十年前首次發布此調查時，AI並不是關注焦點，如今AI已成為翻轉企業邁向數位化的最佳解方，也為商業模式帶來無限可能性。雖企業關注創新技術投資，但CEO更重視AI應用上潛藏風險，如真實性、道德與法規監管。

近日傳出亞馬遜明年起將恢復員工回辦公室上班，調查中也有八成三的領導者預測三年內將全面「重返辦公室」，高於去年的百分之六十四。

辦公室 風險

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