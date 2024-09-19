台灣循環經濟周登場 經濟部攜手4部會秀淨零亮點

台灣循環經濟週登場，經濟部等5部會透過數位與綠色雙軸轉型，攜手合作展現永續成果。經濟部次長連錦漳表示，雙軸轉型是企業競爭力的關鍵，搭配循環經濟推動，才能實現台灣產業韌性與永續發展。

「台灣循環經濟週」今年邁入第6年，由經濟部、環境部、農業部、內政部、工程會等5部會攜手籌劃，透過公私協力，啟動數位與綠色雙軸轉型策略，展現各部會合作推動循環經濟成果，邁向零廢棄與永續淨零決心。

連錦漳今天出席記者會表示，雙軸轉型是影響企業未來競爭力的重要關鍵，要搭配循環經濟推動，才能實現台灣產業韌性與永續發展。台灣循環經濟週展現跨部會與公私協力合作，在循環經濟政策支持下，協助台灣產業循環經濟遍地開花，達成淨零永續目標。

今年展出的循環經濟成果包括經濟部轄下的國營事業台灣中油，以LNG冷海水孕育的紅藻「海木耳」，利用綠色萃取製程技術提取海木耳活性成分，推出添加海木耳精粹的「海牡丹」品牌肌膚清潔與保養產品。

此外，經濟部邀請鈺祥企業展示再生型化學濾網，透過專利再生技術與訂閱服務，協助半導體等高環境負荷企業，精進綠色供應鏈，落實環保減碳。

鈺祥企業董事長莊士杰表示，服務客戶包括美系記憶體大廠和國內半導體龍頭，提供再生型化學濾網技術。根據統計，2023年全年約減少5775公噸廢棄物，相當於101座台北101堆疊高度，減碳量達成4.6萬公噸，約為119座大安森林公園一年二氧化碳吸附量。

環境部則邀請大云永續科技，應用AIoT技術，自動化跨地域雲端數據整合，導入零碳排、零廢棄等永續方法，協助企業定義重大永續議題，進行風險管控、盤點ESG數據，為企業提供一站式智慧永續解決方案。