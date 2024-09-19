寬量國際策略長谷月涵 看好臺灣細胞治療產業

在再生醫療雙法支持下，再生醫學療法已成為罕見及棘手疾病治療新希望。寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）指出，臺灣新興生技公司引領第三波生醫浪潮，生技醫療指數自2020年以來上漲45%，表現優於全球指數，看病好臺灣細胞治療產業，未來前景亮。

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）指出，臺灣的新興生技公司正帶領生醫產業邁入「第三波浪潮」，推動了臺灣生技醫療指數自2020年以來上漲45%，表現優於那斯達克生技指數與香港恒生生技指數，使臺灣生技產業成為國內外投資者關注的焦點。

谷月涵強調，臺灣在生技產業的創新與技術研發上處於全球領先地位。臺灣生技公司的研究發展費用占營收比例高達19%，僅次於美國，顯示臺灣在生技領域投入的深度與專注度。尤其在細胞治療領域，臺灣企業的研發費用占營收比例達47%，顯著高於產業平均，展現其對前沿技術的高度投入。

谷月涵表示，以開發中產品的治療形式來看，異體細胞療法占56%，適應症遍及實體腫瘤、神經疾病以及免疫疾病等仍存在巨大醫療需求的領域。顯示臺灣細胞治療產業目前掌握尖端技術，大量投入於研發，目前約66%的開發中產品處在概念驗證階段，未來將銜接我國優質臨床試驗場域，前景可期。