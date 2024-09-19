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撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

傳「高階人員在陸被邊控」無法返國 台塑出面曝員工狀況

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
日前一名台塑集團高階管理幹部從台北松山機場搭機出發，飛往上海虹橋機場，抵達上海後遭到盤查；儘管後來獲得釋放請回，卻遭到邊境控制（邊控），迄今未能離境中國大陸、返抵台灣。中新社
日前一名台塑集團高階管理幹部從台北松山機場搭機出發，飛往上海虹橋機場，抵達上海後遭到盤查；儘管後來獲得釋放請回，卻遭到邊境控制（邊控），迄今未能離境中國大陸、返抵台灣。中新社

台塑（1301）集團19日傍晚表示：有關媒體報導「台塑高階人員在陸被邊控」乙事，本公司還在瞭解中，目前該員身體平安，行動自由，正配合大陸官方調查中，本公司將持續關心並提供必要的協助。

日前一名台塑集團高階管理幹部從台北松山機場搭機出發，飛往上海虹橋機場，抵達上海後遭到盤查；儘管後來獲得釋放請回，卻遭到邊境控制（邊控），迄今未能離境中國大陸、返抵台灣。被邊控原因尚未能得知。

對此行政院與陸委會都表達，政府有掌握相關訊息，基於尊重家屬意願，以及涉及個案安全不便多說明。

台塑集團過去幾天僅說明還在了解，今對「台塑高階人員在陸被邊控」乙事，則透過新聞稿說明，公司還在瞭解中，目前該員身體平安，行動自由，正配合大陸官方調查中，將持續關心並提供必要的協助。

上海 台塑集團 松山機場 陸委會

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