傳「高階人員在陸被邊控」無法返國 台塑出面曝員工狀況
台塑（1301）集團19日傍晚表示：有關媒體報導「台塑高階人員在陸被邊控」乙事，本公司還在瞭解中，目前該員身體平安，行動自由，正配合大陸官方調查中，本公司將持續關心並提供必要的協助。
日前一名台塑集團高階管理幹部從台北松山機場搭機出發，飛往上海虹橋機場，抵達上海後遭到盤查；儘管後來獲得釋放請回，卻遭到邊境控制（邊控），迄今未能離境中國大陸、返抵台灣。被邊控原因尚未能得知。
對此行政院與陸委會都表達，政府有掌握相關訊息，基於尊重家屬意願，以及涉及個案安全不便多說明。
台塑集團過去幾天僅說明還在了解，今對「台塑高階人員在陸被邊控」乙事，則透過新聞稿說明，公司還在瞭解中，目前該員身體平安，行動自由，正配合大陸官方調查中，將持續關心並提供必要的協助。
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