台鹽董事長底定！前台灣菸酒公司董座丁彥哲接任

台鹽（1737）董事長接任人選底定，19日接獲經濟部更換法人代表為前台灣菸酒公司董事長丁彥哲，將於今日召開董事會推選其出任董事長一職。市場期待他能帶領台鹽營運更上層樓。

據了解，台鹽前任董事長吳容輝去年獲延攬入閣擔任內政部次長，經濟部針對其所空出的遺缺決定暫由兼任台鹽董事的商業司副司長劉雅娟暫代迄今，目前終於有接替人事案出爐。

台鹽表示，擁有該公司38.88%持股的經濟部，今日正式來函變更法人董事，並將於20日召開董事會，將推選丁彥哲出任台鹽董事長一職，期盼借助丁彥哲多角化行銷、話題推廣長才，帶領公司創造新高峰。

60年次的丁彥哲 (53歲)，曾任台灣菸酒公司董事長、雲林縣副縣長、社會處長、簡任機要秘書、民政局長等多項要職，政商資歷完整，熟悉公部門與行政機關運作。

他在2019至2024年擔任台灣菸酒公司董事長期間，帶領百年老店活化轉型，運用新思維打響台酒名號，不論是疫情時迅速整合「防疫酒精國家隊」，確保酒精供應無虞、慶祝奧運奪金，推出麟洋配限量金牌啤酒，造成搶購旋風等，皆是經典行銷案例。

另外，觀察台鹽第2季營運情況，本業主力產品包裝水銷售持續成長，惟保養品和鹽品業績略為遜色，以致單季營收達8.03億元，較去年同期的8.59億元，衰退6.4%，

惟在獲利方面，因綠能子公司虧損縮小，推升單季獲利達0.99億元，年增1.68倍，每股純益為0.5元；累計上半年獲利2.03億元，每股純益1.02元。