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彭啓明：淨零目標下合作機會提高 盼參與COP29
COP29預計11月於亞塞拜然舉行。甫參訪歐盟的環境部長彭啓明今天表示，淨零大目標下，合作需求有機會提高，雖然他有意願出席COP29，但仍需要再與外交部門討論，還是希望能透過各種方式參與。
2024年聯合國氣候變化大會是第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（UNFCCC COP 29），將於11月11日至22日在亞塞拜然舉行。
彭啓明昨天晚間甫自歐盟參訪後返國，今天接受中央社記者專訪。
彭啓明坦言，他個人是很想出席COP29，這次去歐盟對方也有提出邀請，但他也知道並不容易，相信中國打壓的力道會非常強，這都需要再與外交部門討論。
彭啓明舉例，當時他還在民間單位，出席世界氣象組織（WMO）國際會議時就曾遭受打壓；以他現在的身分出席COP29不太樂觀，還是希望能透過各種方式參與。
彭啓明指出，本次參訪歐洲，除了討論台灣碳費制度與歐盟CBAM接軌外，另外歐盟也很關心台灣的「安全」問題。
彭啓明說，由於俄烏戰爭造成歐洲天然氣供應問題，各國電價大漲，歐盟也知道台灣能源仰賴進口，因此提出能源安全的疑慮。
彭啓明回應，台灣能源從98%仰賴進口、現在已經降至80%多，並且加大力道發展再生能源；歐盟也知道台灣有如地熱、氫能的戰略等；彭啓明強調，只要在淨零的大目標下，未來新的合作需求就有機會提高。
另外，彭啓明提到，歐盟目前提出2030年減碳55%的目標；而台灣目前是24%加減1個百分點，因此目前也在盤點，希望能設立更有野心的目標。
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