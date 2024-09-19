彭啓明力推台灣總量管制碳交易 擬先邀廠商示範

環境部日前表示將規劃4年內啟動總量管制與排放交易。環境部長彭啓明今天說，目前設想是碳費制度上路後，初期將找部分國內減碳成效佳的廠商合作執行示範計畫，再進一步評估。

彭啓明昨天晚間甫自歐盟參訪後返國，今天接受中央社記者專訪。

由於歐盟預計將於2027年實施第2階段總量管制及排放交易（ETS 2）。彭啓明指出，此次參訪了解，ETS 2預估涵蓋歐盟約85%的排放量，甚至還包含油價、電價等，增加減碳力道。

彭啓明說，他希望在4年後台灣也能走向總量管制及碳交易，但可能不會急著對接到歐盟的ETS 2；目前是想仿效日本，有約500家的企業聯合試行碳交易，會在台灣先找部分國內減碳成效佳的廠商合作執行示範計畫，再進一步評估。

他指出，這次參訪的感覺，歐洲國家在COVID-19疫情後，不太清楚台灣減碳已經走到什麼程度，在他解釋台灣已經有氣候變遷因應法、也有碳費制度，未來會走向總管制碳交易等，「消弭認知上的落差」。

彭啓明也說，歐盟也知道台灣占供應鏈很重要的角色，因此能在亞洲有一個減碳的夥伴都「很高興」，能夠帶動供應鏈一起來減碳。

彭啓明談到將會在歐盟設置專門人員，未來將參與各項環境議題的討論，包含全球塑膠公約、全氟烷基化合物（PFAS）、循環經濟等議題，也獲歐盟認肯。

彭啓明進一步說明，目前預設派駐人員會是高階職等，未來將與歐洲各國協商，也會出席CBAM的工作會議，人員將駐點於布魯塞爾，台灣駐歐盟代表處也都同意。

國際間都在加強減碳，如美國也提出「清潔競爭法（Clean Competition Act, CCA）」、日本則有綠色轉型GX戰略。彭啓明也透露，過去環境部從來沒有外派過，但這對業務推展很有效，能與當地長期的合作，若有機會，希望這些國家也能有人員派駐。