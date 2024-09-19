快訊

對流雲系發展旺！18縣市豪大雨特報 一路狂炸至晚間

央行4重拳打炒房！自然人第2戶房貸全數降至5成 首購外取消寬限期

比蘋果官方划算！STUDIO A舊換新加碼10%多9818元 換購iPhone 16系列0元起

這句話重複至少3次…央行祭史上最重打炒房拳 楊金龍看到了什麼？

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影
央行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影

中央銀行19日揮出「史上最重打炒房拳」，總裁楊金龍19日在記者會上數度強調，銀行房貸集中度高達37.5%、鄰近37.9%的歷史新高，但「我們分析結果，現在房市情況，比歷史高點時更加嚴峻」。

「對於房市目前情況，比高點時更加嚴峻」，這句話，楊金龍在會上講了至少三次，他屢次強調，銀行法72-2條規定的三成上限，有21家銀行都高達26%以上，而且都是大的銀行，很顯然的，銀行信用資源過度傾斜到不動產，這樣不好。

信用源太傾向不動產，會排除生產事業的實質投資，對經濟成長會比較有貢獻，現在的氛圍，大家都預期我們的房市會一直往上，現在經濟情況也不錯，市場會有一種放鬆的氣氛，當初日本、次貸危機甚至全球金融危機，都是如此。

楊金龍說，央行採取六波管制措施，房市好不容易有點soft landing（軟著陸），但是現在上來的速度太快了，必須要做一些嚴肅的措施，對市場釋放出訊息，讓市場不要有「房價會一直上去」的預期。

楊金龍說，銀行限貸令釀成房貸之亂，市場有很多抱怨出來，但其中至少有一半以上都是投資客、炒房客，銀行若以價制量，也算是合理措施。

央行 房價 房市 房貸 楊金龍 炒房

延伸閱讀

鑫創電子處分不動產 處分利益約達0.35億元

央行總裁楊金龍：今年經濟成長率估3.82%、明年3.08%

央行祭「房貸降溫令」 銀行房貸排行年底前恐重新洗牌

柯文哲選舉補助款還房貸差58萬 張益贍：當年還罵我一頓

相關新聞

這句話重複至少3次…央行祭史上最重打炒房拳 楊金龍看到了什麼？

中央銀行19日揮出「史上最重打炒房拳」，總裁楊金龍19日在記者會上數度強調，銀行房貸集中度高達37.5%、鄰近37.9%...

央行第七波房市管制「兩大絕招」齊出 房仲業：恐腥風血雨

央行今（19日）舉行第三季理監事會議，會中宣布第七波房市管制措施，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，此次央行再次緊...

有房者無寬限期！央行重手打炒房 第7波房市管制6大措施曝光

中央銀行再度向高房價宣戰！19日理監事會決議祭出第七波房市管制措施，並再度調升存準率一碼。

不給在家工作？KPMG全球CEO調查 逾8成預期3年內「重返辦公室」

KPMG今(19)日發表「2024年KPMG全球CEO前瞻大調查」，儘管全球經濟信心下降，但有超過七成抱持信心，並有92...

央行總裁楊金龍：今年經濟成長率估3.82%、明年3.08%

中央銀行總裁楊金龍指出，央行預測今年下半年經濟成長率為1.99%，全年為3.82%。展望明年，全球商品貿易升溫，且新興科...

央行四重拳打炒房！自然人第二戶房貸全數降至五成 首購外取消寬限期

中央銀行繼續大力打炒房！央行今日宣布第7波選擇性信用管制，自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。意即不得有付息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。