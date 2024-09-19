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央行總裁楊金龍：今年經濟成長率估3.82%、明年3.08%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行總裁楊金龍。聯合報系資料照
央行總裁楊金龍。聯合報系資料照

中央銀行總裁楊金龍指出，央行預測今年下半年經濟成長率為1.99%，全年為3.82%。展望明年，全球商品貿易升溫，且新興科技應用持續擴展，將續帶動台灣出口及民間投資成長；加以基本工資與軍公教薪資調升，預期民間消費續增，央行預測明年經濟成長率為3.08%。

楊金龍表示，今年6月以來，受天候因素影響，蔬果價格大漲，消費者物價指數(CPI) 年增率短期走升後回降，不含蔬果及能源之核心CPI年增率則維持緩步回降趨勢；今年1至8月平均CPI年增率為2.32%，核心CPI年增率則為1.97%。

央行預估本年下半年通膨率略低於上半年，全年CPI與核心CPI年增率預測值分別為2.16%、1.94%，低於上年之2.49%、2.58%。

至於明年，國際機構預期國際油價平穩，加以國內服務類價格漲幅可望維持緩降趨勢，央行預測明年台灣CPI及核心CPI年增率分別續降為1.89%、1.79%。未來國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，均可能影響國內通膨發展。

CPI 央行 楊金龍 消費者物價指數

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