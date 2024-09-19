央行總裁楊金龍：今年經濟成長率估3.82%、明年3.08%

中央銀行再度向高房價宣戰，19日理監事會決議祭出第七波房市管制措施，並再度調升存準率一碼。 央行今天大動作打炒房，宣布六大措施，包括一、名下有房屋者第一戶房貸無寬限期；二、公司法人房貸從四成降至三成；三、第二戶購屋房貸從特定地區擴大至全國一體適用，成數由六成降至五成且無寬限期；四、第三戶以上成數從四成降至三成且無寬限期；五、餘屋貸款從四成降至三成；六、高豪宅貸款從四成降至三成且無寬限期。

2024-09-19 17:42