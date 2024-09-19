KPMG公布全球千名CEO大調查 影響企業五大風險曝光

KPMG 19日發表《2024年KPMG全球CEO前瞻大調查》，針對全球1,300位企業CEO調查後發現，仍有72%的CEO對未來三年全球經濟具有信心，且影響全球企業前五大風險有所變化，供應鏈挑戰和營運問題超越了數位網路安全，成為繼去年地緣政治和政治不確定性之後的首要風險。

KPMG全球CEO前瞻大調查邁向第十周年，針對全球1,300多位企業CEO進行調查，發現72%的CEO對未來三年全球經濟具有信心，雖然這一數字與2015年首次調查時的93%相比有所下降，但CEO們仍對未來的人才招募計劃充滿信心。

儘管CEO對於領導大型企業越來越有壓力，但他們對招募的積極態度依然不變，72%的CEO表示，比起去年，他們更感受到維持企業長期繁榮發展的壓力。

報告顯示，影響全球企業前五大風險依序為供應鏈風險、企業營運風險、數位網路安全風險、地緣政治與政治不確定性風險及新興科技風險。CEO認為，「供應鏈風險」和「企業營運風險」超越了「數位網路安全風險」，成為首要威脅，而去年排名第一的「地緣政治和政治不確定性風險」則降到第四名。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，過去十年，CEO透過多元方式來強化信心，特別是增加創新技術的投資，這些新興技術將成為未來商業模式轉型的關鍵要素。

陳俊光指出，CEO需將員工置於企業成長策略的核心，除了有助於提升員工的滿意度和忠誠度，還能激發創造力與生產力。最重要的是，要重申對ESG和永續發展的承諾，不僅是企業社會責任的體現，更是企業創造長期價值的來源。

報告亦顯示，64% 的CEO將AI列為2024年的首要投資重點；陳俊光表示，十年前首次發佈全球CEO前瞻大調查時，人工智慧並不是CEO關注的焦點，然而時至今日，AI已成為翻轉企業邁向數位化的最佳解方，也為商業模式帶來無限的可能性。

代表著競爭力的員工也是此次調查重點，調查顯示，越來越多CEO堅信，全面重返辦公室的情況即將到來。KPMG安侯建業執行長施威銘認為，成功的企業領導者需更聚焦於透過投資、培育來緩解人才困境，並多加理解員工需求，使他們的工作環境更具靈活、彈性，並能與企業一同努力。

環境風險也是近年來竄起的最新議題，施威銘表示，觀察近十年的調查數據，ESG議題已被視為全球CEO的首要任務與企業經營的成功之鑰，儘管氣候變遷充滿不確定性也為企業領導者帶來極大壓力，但調查顯示，CEO仍堅守永續策略的承諾，展現其韌性以達全球共同淨零的目標。