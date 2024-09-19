彭啟明：歐盟拚綠電恐影響台進度 政府需研商因應

台灣「綠電」到底夠不夠，政府說法仍難讓企業安心。環境部長彭啟明告訴中央社，其實企業界更在乎「便宜的電不夠」；但他也坦言，歐洲聯盟力拚再生能源建置將對台灣產生投資排擠效應，政府需研商因應。

彭啟明9月中旬訪歐期間接受中央社專訪。對於台灣達成「淨零轉型」至為關鍵的再生能源建置，也就是「綠電」發展，他坦言受到很大挑戰。「大家的確會擔心，現在太陽光電或是離岸風電都會受挫。」

例如太陽光電會不會破壞生態，確實有很大的疑慮，所以環境部針對敏感地帶設定法規，且若要建置大型太陽光電場，「要蓋的章滿多的，從地方政府到中央政府，其實都會受到一些阻攔」。

風力發電的困難，彭啟明強調不是台灣做不好，而是國際情勢出現很大的改變。尤其歐盟國家在俄烏戰爭之後，對再生能源的補貼條件比台灣好，吸引歐商投資回流，但台灣本地離岸風電廠商還沒有大規模建置、營運的能力。

彭啟明指出，風電外商在台灣面臨的麻煩是許多本地法規複雜，帶來無法預期的隱形成本。「基本上應該是政府在很多的制度設計、整個生態系的設計要更透明，能夠讓境外廠商願意來投資。」

「目前的情況是誘因可能不大夠。這不是我們台灣誘因不好，而是歐洲的條件更好。」他說，這是很迫切的議題，台灣過去設定好淨零目標，如今全世界又衍生出更重視能源安全的問題，帶來國際間的投資排擠效應。

彭啟明表示，政府相關部門目前共識是務實面對、重新盤點未來綠能產出目標的進度。「現在一直在盤點量有多少，因為其實要達到那個目標，我必須說太陽能或是風電都遇到困難。」

雖然台灣產業界一直有質疑綠電不夠的聲音，彭啟明指出：「其實現在（綠電）是夠的，但因為好一點的綠電要花到6塊、7塊（錢），企業當然就希望不要買那麼貴。可是如果把綠電是零碳排的觀點放進去，現在的那個6塊還是便宜的。」

他強調，台灣電力價格僅是德國的1/3。「所以它（企業）其實不是說綠電不夠，而是便宜的綠電不夠。」