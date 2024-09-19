環境部長彭啟明：歐盟沒有核電復興 台灣開放討論

歐洲聯盟近年力拚能源自主和降低碳排，擁核聲浪趁勢而起。中央社專訪環境部長彭啟明問及歐洲趨勢對台影響，他認為國際上並未全力支持核電復興，歐盟尊重各國發展，而台灣政府態度是開放討論。

歐盟在2021年通過「歐盟氣候法」（EuropeanClimate Law），將歐盟2050年達成「碳中和」的目標寫入法條，也就是達成二氧化碳淨零排放，並設定2030年之前，將比1990年減少排碳55%。

許多歐盟成員國開始連結核能議題與氣候政策，擁核聲量開始回溫，包括獲得連任的歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）也明言，核能是歐盟達成淨零目標的電力組成要項之一。

彭啟明9月中旬率團出訪歐洲期間接受中央社訪問。他表示，有關注范德賴恩如何將她上一任的「綠色新政」（Green Deal）轉成「潔淨新政」（CleanDeal）用詞。

「其實並不是說從Green變成Clean，就代表變成（要用）核能。因為俄烏戰爭讓歐洲面臨很大的能源危機，所以特別把能源安全的角度放進去，跟我們過去看到只要Green不一樣，多了一個安全的考量」，彭啟明強調，核能問題在歐盟不同成員國有不同思維，例如德國就有自己的邏輯，義大利則要重啟核能。

為各種經濟活動是否符合環境永續作出定義的「歐盟分類法」（EU Taxonomy Regulation）在2022年修改施行細則，將原本沒有列入「永續能源」分類項目的核能補了進去。

彭啟明說，台灣部分團體對歐盟此舉有誤解，因為納入核能有設定「但書」，即必須能解決核廢料問題且是新科技，也就是3.5代以後的核電機組，才可能符合永續定義，讓金融機構可以融資。

他表示：「所以全球並沒有說要全力支持核能復興。歐盟是有俄烏戰爭背景下的邏輯，基本上是尊重各個成員國的發展，而每個國家必須面臨自己的問題。」

彭啟明說，以台灣而言，最大問題是很多訊息無法溝通清楚，擁核、反核陣營都會簡化議題，變成各自的信仰，互相無法說服也無法好好討論。「我在德國遇到一些官員，他們講到德國社會也是這樣。」

他指出，總統府召開國家氣候變遷對策委員會時，總統和行政院體系對核能議題是開放的。「但如果要我們（環境部）去處理這個問題，首先一樣回到核廢料跟安全問題，核廢料在台灣現在就是無法解決嘛！然後安全上，到底我們的地震帶斷層是不是符合國際上核能的重啟標準？」

另外，環境基本法規定，政府應逐步達成非核家園目標。彭啟明強調，這是當時朝野共識，「不是民進黨的神主牌」；環境部長必須遵守環境基本法，讓非核家園往前走。

對於台灣達成淨零究竟是否需要核電，他表示，現在核二、核三廠加起來只占約10%，「當然如果從安全角度或是淨零排放角度考量，我覺得未來可能可以再討論，但目前我們還是遵照法令來進行，目前並沒有接到任何要修改或調整的空間」。

從能源安全角度看，彭啟明說，他這趟訪歐最大的體會，就是全球政經局勢改變，使能源安全被置於很重要的地位，而台灣過去98%能源都是進口，包括核能也是進口，如今進口能源比重降到80%，未來會更低。

他指出，其中關鍵就是本地自產的再生能源，因此「綠能要盡量極大化。它也是一個戰略性的安全，這才是對台灣有益的點」。