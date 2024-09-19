彭啟明訪歐：台灣碳費確定可抵歐盟CBAM

台灣碳費子法8月底上路，環境部長彭啟明9月中旬出訪歐洲，就歐洲聯盟落實「碳邊境調整機制」（CBAM）議題與官員交換意見。他接受中央社專訪時拍胸脯保證，台灣碳費確定可抵減CBAM，未來碳交易制度也將與歐盟接軌。

「台灣已經明確進入一個排碳有價時代。」彭啟明告訴中央社，除了碳費上路、明年1月開始徵收、5月申報年度排放量，政府也承諾未來4年內會走到碳交易制度、與歐盟直接接軌，這些就是他此次訪歐先後與德國排放交易管理局（DEHSt）和歐盟官員分享的主題。

他說：「總算在亞洲裡面，我們是跟韓國、日本還有新加坡達到同樣等級。未來我們會更有企圖心地來面對這個事情。」

彭啟明表示，歐洲官員們也很關心台灣成立總統府級的國家氣候變遷對策委員會，「好奇我們的雄心到哪一個地步」。他回應，這類似歐洲許多國家從最高領導者來直接主導因應氣候變遷，透過獨立的委員會進行社會溝通，希望整個國家的目標設定可以更積極。

他感受到這幾年台灣在國際上的重要性跟以前不同，包括歐洲看台灣的分量也不同。「所以我們也必須提高目標，特別是在淨零這種高度道德還有高度國際責任的議題上。」

彭啟明也坦言，上任100多天來，在處理碳費制度時面臨很大的壓力。「企業希望（碳費）收低一點，NGO（指環保團體）希望收高一點，民眾則害怕企業轉嫁減碳成本，帶來綠色通膨。」

他指出，歐洲碳交易制度即將走到第2階段。到2027年，徵收碳費課責對象會高達85%二氧化碳排放源，連家庭用電、天然氣都要納入，而台灣碳費現階段只有涵蓋54%，大約500個工廠、281家企業，如果每家都提自主減量計畫，預期到2030年可以減少約14%排碳量。

彭啟明說，政府也要觀察歐洲有沒有更好的方法，尤其是企業抱怨成本增加。「這不是成本增加，而是本來要做的責任，怎麼去改變（觀念）、怎麼去跟歐洲接軌。」

歐盟將在2026年正式落實CBAM，也就是對減碳標準不及歐洲競爭者的外國進口產品加徵「碳關稅」。目前許多國家都正與歐盟協商，希望自身國家的碳費等制度可被歐盟認可、使出口商交給本國的碳費可抵減CBAM。

彭啟明表示：「我們確認（台灣）是可以抵，也跟他們談到我們現在制度的進展，他們也滿認同。」不過，台灣較擔心的產業是鋼鐵和螺帽，歐盟對螺帽還沒有提出細部執行方法；環境部計畫在歐盟總部布魯塞爾派駐團隊，建立直接管道協助收集資訊，並代表台灣與歐盟協商。

他說，台灣企業多是超前部署，政府部門知道企業很關心CBAM，因此環境部會負責扮演與歐盟政策介接的角色。未來該部派駐歐盟官員除了CBAM相關協商，也會處理與歐盟其他氣候議題的銜接，包括歐盟限塑政策、有毒物質等環境議題。

另外，雖然歐盟CBAM實施第一階段未涵蓋資通訊產業（ICT），台灣相關業者已經在預想5年、10年後被納入的準備工作。因此，環境部的任務也包括協助歐盟理解台灣ICT供應鏈，以創造對台灣有利的方法學。

產業界關心台灣新制度能不能跟歐盟銜接，彭啟明向中央社再三強調：「我人在歐盟這個地方保證，這件事我們正在準備，未來3、4年內絕對會跟國際銜接。」

台灣碳費初期定價在每噸二氧化碳當量10至15美元（約新台幣319至479元）間，與歐盟碳交易市場目前價格約70歐元（約新台幣2493元）有相當落差。彭啟明解釋，目前台灣定價與新加坡、韓國差不多，優惠費率約新台幣100元也與日本差不多，著眼點在於先讓業界熟悉制度，未來碳費一定會往上走到國際等級的標準。

彭啟明坦言，台灣社會對碳費相關制度還需要更多教育，例如部分房地產業者想哄抬房價，竟然拿碳費造成原物料通膨當說詞，「如果大家看到這種廣告趕快來檢舉，我們一定去查」。

他指出，環境部估算過，縱使以最高價收碳費，對房價的影響也不到1%。

彭啟明說，他與歐洲環保部門或減碳部門重要首長會談時，表達台灣在減碳這條路上不是領先者，但「我們是一個快速的追隨者」，期待持續密切與歐洲聯繫。

他表示，台灣是出口導向的全球供應鏈要角，如今開始邁入碳定價時代，全世界都會很關注。「歐洲的幾個國家都覺得，我們跟他們是一樣走到積極的道路上。」