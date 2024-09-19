不給在家工作？KPMG全球CEO調查 逾8成預期3年內「重返辦公室」

KPMG今(19)日發表「2024年KPMG全球CEO前瞻大調查」，儘管全球經濟信心下降，但有超過七成抱持信心，並有92%的CEO計劃增加員工總數，為2020年以來最高。另近日傳出亞馬遜明年起將恢復員工回辦公室上班，調查中也有83%的領導者預測三年內將全面「重返辦公室」，高於2023年的64%。

KPMG日前針對全球1300多位企業CEO進行調查，CEO在過去十年中仍然展現了韌性，支持企業在逆境中繁榮發展。除信心度外，CEO也延續看法，認為人工智慧（AI）仍是首要投資重點（64%），且76%的CEO認為不會對員工人數與需求職位產生根本性影響。

儘管CEO對於領導大企業愈來愈有壓力，72%的CEO表示，比起去年，更感受到維持企業長期繁榮發展的壓力。CEO認為，影響企業成長的主要風險發生了變化，去年第四名的「供應鏈風險」和第二名的「企業營運風險」超越了「數位網路安全風險」，成為主要威脅，去年排名第一的「地緣政治和政治不確定性風險」則居第四名，新興／顛覆性科技風險由去年的第三降至第五。

全球CEO認為擁抱人工智慧的競賽（50%）為當前企業最大挑戰之一，僅次於經濟不確定性（53%）。多數領導者再次承諾將增加對創新和技術的投資，並視其為企業成長的驅動力。64% 的CEO將AI列為2024年的首要投資重點，63%的CEO預期在未來3到5年內看到投資回報。

KPMG主席陳俊光表示，十年前首次發布全球CEO前瞻大調查時，AI並不是CEO關注焦點，時至今日，AI已成為翻轉企業邁向數位化的最佳解方，也為商業模式帶來無限的可能性。雖企業關注創新技術投資，但CEO更加重視AI應用上潛藏風險，如真實性、道德與法規監管。

對於重返辦公室話題，今年調查顯示，愈來愈多CEO堅信，全面重返辦公室情況即將到來。87%受訪者表示，可能會對積極返回辦公室的員工給予獎勵，包括更有利的工作分配、加薪或晉升。

但CEO也承認，還有其他與人才相關的議題可能會影響企業的未來發展。近三分之一（31%）CEO表示，勞動力市場變化，特別是即將退休的員工數量及缺乏具備相關技能的勞動力來接替這些職位。80%的CEO認為，企業應投資於當地社區的技能發展和終身學習，確保未來人才永續。