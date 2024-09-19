第6次碳費審議10/7召開 費率、優惠可望定案

環境部今天表示，預計將於10月7日召開第6次碳費費率審議會。由於第5次審議會已經討論一般費率區間，預期第6次將會是最後1次審議，將正式定案碳費費率及優惠費率。

環境部表示，將於10月7日召開「113年第6次碳費費率審議會」。

第5次碳費費率審議會於9月9日召開，委員建議一般費率起徵區間每噸碳新台幣300至500元，預計2030年調升到1200至1800元；最終起徵費率將是單一數字、並同優惠費率在第6次會議決定。

第5次會中也提到，由於過去從未實施過碳定價制度，因此關於2030年的起徵費率也僅是建議值，是為了有數字才能讓企業做準備；未來法制文字會以類似附帶決議方式，每期起徵價格由當屆委員開會審議，未來是否調升則留給未來的委員參考及討論。