開放外籍移工？旅宿業缺工問題怎解 勞動部：仍以中階人才優先

自疫情以來，產業缺工議題不斷被提及，先前曾討論是否要開放旅宿業移工，但後續卻沒了聲音，未來是否還會討論，勞動部常務次長陳明仁19日表示，仍會先以中階人才為優先，故估短期內可提供1,500名。

陳明仁說，針對產業缺工議題，勞動部都會給予必要的協助，在旅宿業缺工部分，勞動部優先考量從中階技術人力來開放，因為中階技術人力要嘛在台灣已有相當的工作經驗，不然就是僑外生已在台灣有求學經驗，對於台灣文化、生活習慣、語言等各方面都具備一定的了解。

陳明仁表示，所以才會優先從此部分思考，幫助旅宿業者，預估短期內可提供1,500名，另外對於旅宿業缺工，勞動部在疫後改善缺工也會持續協助業者媒合工作。

另外，國發會副主委高仙桂也提到，除了針對旅宿業外，未來也會研擬開放醫院照護輔佐員、物流運輸業等產業擴大中階工作範疇，另外也會強化就業媒合，透過大專院校就輔單位協助媒合僑外生從事中階工作。

國發會先前也已宣布要推動「促進國際生來台及留台實施計畫」，規劃五年（2024至2028年）投入52億元，設置10個海外基地。預計到2030年可招收國際生累計逾32萬人，預計留用人數累計超過21萬人。目前已到越南、印尼及菲律賓等國設置，也會透過國發基金補助學雜費、每月提供1萬獎助金等吸引僑外生。