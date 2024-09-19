勞動部公告：明年最低工資月薪2萬8590元 逾257萬勞工受惠

台灣平均氣溫自1990年起呈現逐年上升趨勢，觀察最近這30年，平均氣溫是每10年上升0.27度，而且台灣升溫速率明顯加快，預估到了本世紀末，冬季將剩不到1個月。這樣的情況不只是發生在台灣，全球各地都在面對極端氣候挑戰，野火、暴雨、洪災頻傳，這都跟氣候暖化有關。 造成氣候暖化的原因，是人們在工業革命之後，透過各式製程，加快了生產流程、也生產了更多高科技產品，但是，這些製程會排放諸如二氧化碳、甲烷和一氧化二氮這樣的溫室氣體。為了有效控制氣候暖化問題，全球訂定以2050淨零碳排為重要目標，為了達成這個目標，各國都在發展乾淨能源，除了再生能源之外，氫能也是其中一項新發展，台灣也在積極發展氫能。本集白話財經邀請工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬，來跟我們聊一聊台灣發展氫能的挑戰與未來。

2024-09-19 13:10