勞動部公告：明年最低工資月薪2萬8590元 逾257萬勞工受惠
經9月4日最低工資審議會決議、行政院核定，勞動部今正式公告明年元月起，最低工資月薪調升至2萬8590元，時薪調升至190元，預估約257.18萬名勞工受惠。
現行最低工資月薪為2萬7479元、時薪183元。9月4日經勞資政學委員組成的最低工資審議會決議，明年基本工資調幅為4.08%，因此明年最低工資將調升至月薪2萬8590元、時薪190元。勞動部今天正式發文，公告訂定「最低工資」，並從明年1月1日起生效。
勞動部預估，本次調升約有257.18萬名勞工受惠。勞方、資方和政府分別增加14.41億、253.52億及14.79億法定成本。
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