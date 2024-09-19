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國發會將修攬才專法 發全球菁英卡工作一年可申請永居

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國發會副主委高仙桂出席。聯合報系資料照
國發會副主委高仙桂出席。聯合報系資料照

行政院會19日通過「國家人才競爭力躍升方案」，國發會指出，鎖定國家重點產業所需國際人才，更積極主動向全球攬才外，其中，近期將修訂攬才相關法規，規劃持全球菁英卡者，居留一年即可申請永居。

國發會指出，在強化國家未來人才競爭力方面，面對數位及淨零雙軸轉型趨勢，促使重點產業人才需求殷切，政府將以多元管道培育AI、綠領及跨域人文數位人才，同時為厚實人文社會底蘊培育數位技能，亦將透過精進全人的數位能力，推動相關政策強化人文及社會素養，並擴招國際生及補助本國青年赴海外研究等方式，開拓人才國際視野，有效回應經濟與社會發展之人才需求，培養具國際化思維之人才，提升人才競爭力。

在全球攬才方面，國發會表示，為因應勞動力短缺及國際競逐人才激烈，政府除將鎖定國家重點產業所需國際人才，更積極主動向全球攬才外，其中，近期將修訂攬才相關法規，規劃持全球菁英卡者，居留1年即可申請永居；研議針對世界排名百大學士以上畢業生或畢業僑外生尋職期間，從原本的一年可延長最多二年，核發個人工作許可，在台自由工作。

國發會副主委高仙桂說明，此次延攬將分為兩大主軸，首先是強化國家人才競爭力，將針對厚植重點產業人才培育，預計至2028年累計培育45萬人次AI、綠領及跨域人文數位人才，也會厚實人文社會底蘊培養數位技能，並促進國際學生及人才循環交流，像是設立海外招生基地。

此外，高仙桂也說，在延攬重點產業外國專才上，設立至2028年新增12萬名外國專業人才目標，預計也要修法，在既有的基礎上再優化，像是在設置核發全球菁英卡，此身份別將會與先前的就業金卡有所不同，他必須在年薪600萬以上，另外世界優秀大學（如百大）畢業生，核發個人工作許可，可在台工作，重點是這未來在認定為專才以上的外國人，其配偶也可在台灣就業，並享有類國民的社福照護，像是長照及身障相關福利措施。

高仙桂說，此外，在國內企業部分，也將研擬放寬聘僱僑外生雇主資本額、營業額限制，該草案預計將在近期預告，希望能在本會期送入立院審查，盡快能夠上路。

此外，鄰近國家陸續推動吸引數位遊牧人才政策，方案中亦將推動數位遊牧簽證及一站式服務。另，為填補產業技術人力缺口，將調查產業缺工情形，擴大中階技術工作範疇，並請移工留才久用服務中心，加強宣導及就業媒合，協助產業留用優質的技術人力。此方案將由國發會、經濟部、教育部勞動部及各相關部會合力推動，預計將投入52億預算，後續國發會亦將定期掌握進度，加強跨部會聯繫與整合，以提高我國人才的質與量，促進產業與經濟發展，提升國家整體競爭力。

勞動部 國發會 教育部 移工

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