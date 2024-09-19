勞動部公告：114年最低工資月薪2萬8590元
最低工資調漲，勞動部今天正式公告，明年1月1日起，每月最低工資調幅由新台幣2萬7470元調升至2萬8590元，時薪從183元調至190元，預估有257.18萬名勞工受惠。
勞動部日前召開首次最低工資審議委員會，經考慮消費者物價指數年增率（CPI）及經濟成長率等數據，最終由勞動部長何佩珊拍板建議調幅為4.08%。
勞動部今天正式發文，公告訂定「最低工資」，並從明年1月1日起生效，明年起每月最低工資為2萬8590元、時薪為190元。
根據勞動部預估，這次調整預估受惠勞工約257.18萬人，勞、資和政府分別增加14.41億、253.52億及14.79億成本。
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