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「DEI 壯世代100強企業」出爐 企業獲獎原因六大觀察

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

104人力銀行19日首辦「DEI友善壯世代雇主獎」頒獎，表彰22家企業友善壯世代，並再邀產學諮詢專家，將友善壯世代觸角從招募、擴大到薪資、新進及在職員工比例，並針對市場具有領頭效果的上市櫃公司，評選「DEI壯世代100強企業」。

104人力銀行指出，「DEI友善壯世代雇主獎」，共133家企業報名，透過五大指標：文化友善、招募友善、工作友善、環境友善、生活友善，選出22家友善雇主，其中12家為上市櫃、10家為非上市櫃，獲獎率僅16.5%；合併以上市櫃為主的「DEI壯世代100強企業」，其中，90家為上市櫃、10家為非上市櫃。

104中高齡人力銀行總經理吳麗雪也提出獲獎企業及原因的六大觀察，包括：

1.大膽任用中高齡。其中，「DEI友善壯世代雇主」邀約中高齡面試的比率為一般企業的4.7倍。2023年ESG報告書揭露，平均每聘僱100位新進員工，近7人超過50歲，最高可達29人。

2.友善現任中高齡，其中，「DEI友善壯世代雇主」中高齡員工比率34.9%是一般企業25%的1.4倍。2023年ESG報告書揭露，平均每100位在職員工，20人超過50歲，最高可達51人。

3.友善不是說說而已！其中，「DEI友善壯世代雇主」得獎企業平均實現五大友善度達68%，五大善友度指，生活、招聘、文化、工作、環境友善。具體作為：職務再設計、彈性工時、青銀共事等。五大友善中，以生活友善度88%最高，其次是招聘友善度86%，「去識別化」職缺勾選歡迎中高齡、描述去除「團隊組成年輕」等年齡暗示。五大友善度為一般企業的1到10倍不等。

4.退休回任漸成風潮！《勞基法》今年修法，勞雇雙方得協商延後退休年齡，65歲免強制退休，91%得獎企業已僱用或回聘退休人員。

5.獲獎企業來自各行各業，外商、批發零售、半導體、金融保險、一般製造、一般服務、餐飲服務、觀光餐旅。

6.小企業相挺壯世代：員工人數僅80餘人的中小企業因為提供「壯世代員工可因托老與托幼需求申請減少工時，運用職務再設計與空間設計」而獲獎。

中高齡 退休

延伸閱讀

中高齡成企業主力 22家獲「DEI壯世代100強企業」

104人力銀行首辦「DEI友善壯世代雇主獎」 招募中高齡友善度達4.7倍

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