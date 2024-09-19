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前台酒董事長丁彥哲 轉任台鹽董事長

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北即時報導
丁彥哲。聯合報系資料照
丁彥哲。聯合報系資料照

經濟部證實，行政院已核定，前台酒董事長丁彥哲將轉任台鹽董事長。據了解，將借重丁彥哲在行銷方面的長才，為台鹽注入新活力。

丁彥哲是1971年出生，今年53歲，曾擔任雲林縣副縣長、雲林縣民政處長等職務，也曾是台酒最年輕的董事長。

丁彥哲擔任台酒董事長期間，致力打造台酒品牌力，不僅在產品研發上不斷創新，也推動品牌改造，為台酒注入新風貌，如今轉戰同為國營事業的台鹽，可望發揮即戰力，重塑台鹽品牌。

台鹽近年朝多角發展，例如包裝水、保養品、保健品等，積極布局自有品牌。

其中在保養品、保健品方面，台鹽除持續升級產品力，也同步強化通路布局和異業結盟，規劃與電商合作，也與飯店業、在地農業創生發展協會等跨領域業者通力打造新商品，賦予品牌新價值，拓展客源提升業績。

台酒 台鹽 董事長

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