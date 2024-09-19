勞保局主動通知符合條件之職災失能被保險人 請領失能照護補助

為減輕因職災致終身無工作能力者之照護需求負擔，周全其基本生活保障，被保險人如遭遇職業傷病，除可請領失能給付，符合失能照護補助請領條件者，勞保局會主動通知被保險人提出失能照護補助申請。

勞保局說明，被保險人依勞工職業災害保險及保護法(簡稱災保法)請領失能給付，失能程度符合勞工保險失能給付標準附表所定第1等級或第2等級之失能項目，且失能狀態列有終身無工作能力、日常生活自理能力需專人照護者，還可請領失能照護補助，自申請之當月起，按月發給13,083元(自今年5月1日起，金額由12,400元調整為13,083元)，最長為5年。

為提醒符合請領條件之被保險人申請失能照護補助，勞保局寄發失能給付核定公文時，會一併檢附「失能照護補助申請書及補助收據」空白用紙，被保險人填具資料後寄回勞保局，無須檢附其他文件，即可申請失能照護補助。

勞保局特別提醒，被保險人於災保法施行前發生職災失能事故，於災保法施行後，依災保法請領完全失能年金者，可請領失能照護補助。但被保險人於災保法施行前，已依勞工保險條例規定請領職業災害給付，或選擇依勞工保險條例規定請領職業災害給付，應依職業災害勞工保護法規定辦理。

有關失能照護補助之請領資格、給付標準、請領手續等相關說明，可參閱勞保局全球資訊網。