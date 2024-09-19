碳有價時代來臨前 安永籲企業找出具體減碳路徑

台灣即將進入碳有價時代，減碳不僅僅代表企業的社會責任，更代表未來競爭力的核心所在。安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務執行副總經理林群堯建議，企業應先進行碳排盤查，透過數據的量化與分析，才能制定更具體的減碳路徑，對於降低風險與節約成本。

隨著碳費三子法的公布，意謂著台灣將邁入碳定價時代，林群堯近日受證交所及中華公司治理協會邀請，出席「氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會」臺南場，分享實務經驗。

演講內容圍繞「零碳布局」主題展開，林群堯指出，氣候變遷帶來的風險與壓力逐步增大，企業必須加速制定並實施符合淨零排放目標的策略，根據2024年全球風險報告，極端氣候、生物多樣性減少、自然資源匱乏等環境風險為未來十年內的關鍵風險。

林群堯建議，企業應該首先進行碳排放盤查，進一步推動碳實質減量，可透過設定科學基礎減量目標 (SBTi)、執行內部碳定價、推動供應鏈減碳專案等管理策略，達成碳管理目標。

而數位化碳管理系統有效提升企業的碳排管控能力，並減少減排過程中的不確定性及管理成本。林群堯指出，透過數據的量化與分析，企業可以制定更具體的減碳路徑，這對於降低風險與節約成本至關重要。

講座中也探討了碳中和的挑戰與機會，林群堯說，碳中和的核心在於「持續減碳」，在邁向碳中和的路徑中，能源轉型為最核心行動，包括發展再生能源及新綠能技術、儲能技術的研發及建置、完善相關支持體系的過程中，皆有許多的切入點及機會，企業能從中找尋轉型商機。

林群堯建議，企業應著重四個重要步驟制定永續減碳策略，包括氣候風險評估、碳管理數位化、低碳技術研發及應用、供應鏈減碳管理。

林群堯提醒，企業管理層應該高度重視ESG策略與永續發展，將永續思維融入企業營運決策中，「在面對全球氣候變遷的挑戰時，企業必須以長遠的眼光制定因應策略，才能在未來的市場中占據一席之地」。