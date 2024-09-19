聽新聞
0:00 / 0:00

光電申設 經部指引今上網

聯合報／ 記者陳儷方陳雅玲簡慧珍／連線報導

雲林縣政府發函經濟部能源署，要求中央綠能政策應擬訂總量管制作為，讓地方政府依循，尚未獲得回應，但經濟部今天將把光電業申請籌設流程及指引彙整上網，未來也會成立綠能縣市溝通平台，讓光電申設開發制度化，減少各界疑慮。

雲林縣府表示，樂見能源署順應地方訴求，則盡快把光電申請流程制度化，有標準可循、公務人員好做事。

但彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，能源署官網公布指引只是「被動」公開資訊，非「主動」公開，亦即民眾如沒聽說任何能源建設消息，沒主動上網看，根本不知道光電業申請籌設流程和指引，通常光電申設區都在偏鄉，居民老弱，不會也不懂上網查看。

施月英表示，申設光電裝置的最大爭議點在事前利害關係人不知情，等到業者要辦說明會，申請程序已走到後半場，擋也來不及，例如彰化縣大城鄉要新設一支陸域風機，環保署今要召開審查會，距風機60公尺的居民昨如夢初醒，驚覺「要設在我家前面？」這類情形層出不窮，若不改變公開資訊的方式，能源署把既有流程資訊放上網也枉然。

據了解，經盤點後，經濟部會將光電業申請籌設流程及指引，以專區形式，公布在能源署官網。例如設施景觀及生態環境審定原則，如案場和民宅距離規範；漁電共生申請程序、水產養殖現況和環境與社會檢核等。

針對雲林縣喊話中央將綠能納入總量管制的建議，經濟部表示，各地狀況不同，電源開發也有各種模式，因此先公開電業申設流程及指引，再與縣市討論，若有需要，也可邀請農業部、環境部等部會一起討論。

雲林

延伸閱讀

經濟部預告：3-1期、3-2期離岸風電須承擔10%備用容量

經濟部推動深度節能 攜手環境部成立輔導團拚減碳

呼叫器集體爆炸案 經濟部：廠商未直接出口至黎巴嫩

為光電案槓上中央？張麗善重申全國一致標準 能源署盼雲林加速審查

相關新聞

光電申設 經部指引今上網

雲林縣政府發函經濟部能源署，要求中央綠能政策應擬訂總量管制作為，讓地方政府依循，尚未獲得回應，但經濟部今天將把光電業申請...

經濟部預告：3-1期、3-2期離岸風電須承擔10%備用容量

經濟部18日預告「備用供電容量管理辦法」修正草案，修正再生能源售電業者須設置備用供電容量之計算方式，由過去每年不固定的備...

政院擬拍板國發會4年計畫 培育AI人才、加強全球攬才

行政院會明將討論「國家人才競爭力躍升方案」，4年期計畫共兩大亮點，首先是鎖定AI、綠領及跨域人文數位人才，盼2028年累...

經長郭智輝首次美國商會演講 暢談電力、淨零、供應鏈韌性

經濟部長郭智輝18日應邀至美國商會演講，這是郭智輝上任後首次與美國商會會員正式交流。針對會員關心的供應鏈韌性、淨零減碳、...

為經濟成長定錨 國發會主委劉鏡清談台灣未來20年優勢

為台灣經濟成長定錨！國發會主委劉鏡清18日表示，台灣半導體產業還有10~20年優勢，絕不能讓這個經濟成長引擎熄火，政府將...

全球搶才！國發會擬再鬆綁攬才法規 11月送立院審議

全球搶才，國發會主委劉鏡清18日坦言，這是非常嚴峻的考驗，國發會也盤點完成國際攬才作法，研擬再度鬆綁法規，預計11月將草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。