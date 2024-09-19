光電申設 經部指引今上網

雲林縣政府發函經濟部能源署，要求中央綠能政策應擬訂總量管制作為，讓地方政府依循，尚未獲得回應，但經濟部今天將把光電業申請籌設流程及指引彙整上網，未來也會成立綠能縣市溝通平台，讓光電申設開發制度化，減少各界疑慮。

雲林縣府表示，樂見能源署順應地方訴求，則盡快把光電申請流程制度化，有標準可循、公務人員好做事。

但彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，能源署官網公布指引只是「被動」公開資訊，非「主動」公開，亦即民眾如沒聽說任何能源建設消息，沒主動上網看，根本不知道光電業申請籌設流程和指引，通常光電申設區都在偏鄉，居民老弱，不會也不懂上網查看。

施月英表示，申設光電裝置的最大爭議點在事前利害關係人不知情，等到業者要辦說明會，申請程序已走到後半場，擋也來不及，例如彰化縣大城鄉要新設一支陸域風機，環保署今要召開審查會，距風機60公尺的居民昨如夢初醒，驚覺「要設在我家前面？」這類情形層出不窮，若不改變公開資訊的方式，能源署把既有流程資訊放上網也枉然。

據了解，經盤點後，經濟部會將光電業申請籌設流程及指引，以專區形式，公布在能源署官網。例如設施景觀及生態環境審定原則，如案場和民宅距離規範；漁電共生申請程序、水產養殖現況和環境與社會檢核等。

針對雲林縣喊話中央將綠能納入總量管制的建議，經濟部表示，各地狀況不同，電源開發也有各種模式，因此先公開電業申設流程及指引，再與縣市討論，若有需要，也可邀請農業部、環境部等部會一起討論。