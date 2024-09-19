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三財經法案 立院新會期闖關

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
本會期重要財經法案 圖／經濟日報提供
本會期重要財經法案 圖／經濟日報提供

立法院長韓國瑜昨（18）日邀集朝野協商，藍綠白三黨達成共識，立法院將於20日開議。據了解，行政院預計推出《證交稅條例》、《產業創新條例》、《都市更新條例》等三大財經法案闖關立法院。

立法院昨日協商開議日期，一開始，因在野黨要求行政院長卓榮泰針對能源、電價進行專案報告，民進黨團反對，一度使協商破局，但昨日下午民進黨團妥協，簽署協商結論，達成共識，確定立法院20日開議。

適逢立法院預算會期，能通過的法案有限，財經部會盤點三大財經法案，預料將在本會期闖關。首先是財政部所提的證交稅條例修正案，攸關延長當沖降稅三年至2027年12月31日，據金管會評估，延長三年間每日股市交易量可達4,000億至4,500億元，行政院先前已將草案送入立法院。

其次，產創條例投資抵減優惠，經濟部已與財政部溝通，預計延長至2029年，投資抵減上限可望自新台幣10億元以下，放寬至18億元以下，投資抵減項目則從現有的智慧機械、5G、資安等領域，再增列AI及淨零低碳設備。目前仍待經濟部預告。

立法院 證交稅

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