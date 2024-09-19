碳費抵歐CBAM 明年中明朗

環境部昨（18）日表示，部長彭啓明率團前往歐盟，確定我國碳費可扣抵應繳交的歐盟碳邊境調整機制（CBAM）憑證數量，但扣減細節，必須待明年中歐盟公布相關細則後才能確定，環境部明年將派駐人員常駐歐盟，即時掌握CBAM訊息。

碳費制度成形，外界關注如何接軌CBAM，避免螺絲、螺釘等金屬扣件業、鋼鐵及鋁等相關產業被剝兩層皮。

環境部表示，除了從CBAM法規內容，此次彭啓明拜訪歐盟，已經面對面交流，確認我國碳費可扣抵應繳交的歐盟CBAM憑證數量，但扣抵詳細規定須待明年中，歐盟的「第三國支付的碳定價如何扣減」及「EU ETS之下免費核配與CBAM制度調和」等細則公布才能確定。

環境部明年初將規劃指派專業專職人員常駐歐盟，即時掌握CBAM最新發展並參與協商，協助國內產業因應。

另外，環境部預計2025年開徵碳費，也規劃四年內啟動總量管制與排放交易。為了替未來總量管制交易制度鋪路，環境部也將於明年組團，邀請產業、環保團體與專家學者共同前往歐洲交流研習。

官員解釋，主要是向歐盟取經，也希望我國未來各項制度可與國際接軌，同時保障業者權益與產業競爭力。

環境部表示，這趟出訪與歐盟高階官員交流發現，歐盟排放交易制度相關作法包括排放監測計畫、排放量盤查、查驗、總量設定、排放配額分配與拍賣、交易市場建構與排放配額繳交等，配套作法涉及多項專業且利害關係者眾多，已有「碳定價外交戰略」趨勢。