國發會主委劉鏡清：保險業投資公建 五案到手

政府推動「兆元投資國家發展方案」，希望吸引保險業資金投資公共建設，國發會主委劉鏡清昨（18）日表示，業者很有意願、也很積極，「我手上已拿到五個案子」，政府希望愈快促成愈好，建置媒合平台需要時間，組織約40人，預計再開一次會，向行政院長卓榮泰報告後，就能繼續往下走。

劉鏡清表示，賴政府高度重視經濟發展，卓揆在首場行政院經濟發展委員會中拍板兆元投資國家發展方案，會中提出國家人才競爭力躍升方案，都正努力執行。

劉鏡清提到，賴總統要他放手去做，他也希望能做不一樣、比較深入的事，「而且是改造產業，而不是補助產業」。

至於兆元投資國家發展方案，劉鏡清表示，保險業者很有意願，也很積極想投入，這項方案需要國發會、金管會、財政部緊密合作，國發會是發動者，與金管會密切合作，但財政部促參司未來將成為主導單位；另外，未來在媒合平台的組織架構下，還會設有法規調適委員會，讓各部會視情況進行法令調適。

談到對於景氣看法，劉鏡清認為，今年台灣經濟沒有什麼大問題，民間投資熱絡、內需有撐，但明年則須留意美國總統大選結果。