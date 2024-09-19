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經長郭智輝赴美國商會演講 聚焦三大議題 喊話美商：多支持綠電

經濟日報／ 記者江睿智葉卉軒／台北報導
經濟部長郭智輝18日首次至美國商會演講。 聯合報資料照
經濟部長郭智輝18日首次至美國商會演講。 聯合報資料照

經濟部長郭智輝昨（18）日在美國商會演講，據轉述，美國商會關切供應鏈韌性、淨零碳排、能源供應等三大議題。郭智輝在演講會上表示，經濟部推動智慧化及低碳化，打造AI發展環境。此外，他表示，美商關切綠電發展，也盼企業多多發言支持綠電發展。

美國商會昨日邀請郭智輝出席午宴並演講，並未對外公開或受訪，不過據了解，郭智輝在會中向美商會說明政府穩定供電、推動深度節能、綠電平台等議題，也再次提到「境內關外、境外關內」等力推政策。

經長郭智輝與美國商會交流重點 圖／經濟日報提供
經長郭智輝與美國商會交流重點 圖／經濟日報提供

能源議題向來是美國商會關切重點。據轉述，郭智輝於會中表示，只要經濟部規劃2030年發電機組如期上線，就能確保供電無虞，經濟部目標是要減少碳排，因此也希望減少燃煤發電，增加綠電。

郭智輝表示，經濟部推動深度節能，初期將從指標企業的行政大樓開始，改善主機、空調效能之後，希望進一步以信保機制來媒合能源技術服務業（ESCO）及金融機構，推進到各產業生產線及製程，推動深度節能。

針對企業抱怨買不到綠電，郭智輝表示，經濟部將成立「泛官股事業售電平台」，由該平台統購分銷，協助企業也可買到綠電。

郭智輝也在會中再次說明他提出「境內關外、境外關內」政策，他表示，未來會聚焦在「大健康產業」，結合在台舉辦大型會展，像「SEMICON Taiwan」這樣大型展覽就要多舉辦，吸引鄰近國家商務人士來台參展並消費。

昨日會中主要由郭智輝演講，但由於行程緊湊，交流時間並不多，未有QA交流，但郭智輝有和在場企業交換名片、私下交流意見。

美國商會對於昨日這場演講相當低調，並未開放記者採訪。不過根據今年6月發布的美國商會「2024年台灣白皮書」，當時就已對於台灣能源政策、綠電、碳定價等議題表達關切。

美國商會當時表示，希望台灣政府增進與產業合作並精進投資環境，商會成員關注穩定的能源供應，超過七成成員表達對綠色能源供應的擔憂和關切。

對於電價，美商會當時的白皮書也提到，突然（abrupt）的電價調漲不但影響企業營運，也阻礙企業成長，穩定的電價是所有國際投資者關注的議題，不管是透過政府電價審議委員會，或企業諮詢平台，在台的國際企業也應有代表能發聲。

經濟部 綠電 美國商會

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