經長郭智輝首次美國商會演講 暢談電力、淨零、供應鏈韌性

經濟部長郭智輝18日應邀至美國商會演講，這是郭智輝上任後首次與美國商會會員正式交流。針對會員關心的供應鏈韌性、淨零減碳、電力供應等議題提出說明，承諾政府對於低碳化與智慧化轉型的關注，並以協助打造一個更好的AI環境為最終目標。

據了解，郭智輝向美商說明，經濟部將在這個立法院會期，推動產創條例第10-1條修正案，不僅適用投資抵減項目增加AI及淨零設備等項目，抵減支出上限也會從10億元提高至18億元。

美商關心的綠能部分，郭智輝向美商說明，2030年以前，經濟部規劃的新增發電機組如期上線，就沒有缺電的問題，至於2030年以後綠電是否能滿足廠商需求，經濟部正在積極開發綠電供應，例如下個月就有深層地熱井開鑽，也歡迎提供新能源方料及科技給經濟部。

開源之外也有節流，郭智輝呼籲美商支持政府的深度節能計畫，包括節能家電補助、商業服務業汰換節能設備的補助，以及經濟部積極媒合的ESCO，未來將與示範企業合作，先從品項單純的企業行政大樓做起，空調、照明、馬達等等，並協助企業將ESCO規模放大，希望可以幫助工廠節能，因為涉及製程的改善，每個行業、每個工廠樣態不盡相同，經濟部都將積極進行，美國商會如果有綠電需求，歡迎多多支持台灣的綠電發展。

另外，郭智輝也向美商闡述境內關外、境外關內的理念，以及大健康產業等等，並期待吸引更多國際廠商來台灣參加SEMI、COMPUTEX等國際知名展覽。