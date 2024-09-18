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國發會海外首個新創基地在日本東京 正式啟用

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
東京基地鏡開儀式合照。左起國發基金執行秘書汪庭安、國發會副主委詹方冠、國發會主委劉鏡清、東京都廳副知事宮坂學、JETRO部長中島丈雄、東京都政府創業與全球金融策略辦公室局長吉村惠一。圖／國發會提供
東京基地鏡開儀式合照。左起國發基金執行秘書汪庭安、國發會副主委詹方冠、國發會主委劉鏡清、東京都廳副知事宮坂學、JETRO部長中島丈雄、東京都政府創業與全球金融策略辦公室局長吉村惠一。圖／國發會提供

國發會18日於日本東京啟動海外首個新創基地，由國發會主委劉鏡清、東京都廳副知事宮坂學、日本振興貿易機構(JETRO)創新部部長中島丈雄等一同揭幕，在台日雙方產業及新創代表等夥伴共同見證下，宣布東京基地正式啟用。

國發會表示，日本是台灣新創相當重視的市場，東京更是全球最活躍的新創生態系之一，這次在東京設立第一個基地，就是希望為日本與台灣之間搭建更堅實的橋梁，除了提供日本與台灣的企業、新創及投資機構等雙向常態性協助，包括公司登記、引介投資及商業合作、協助IPO等，更希望透過這個基地，讓台日新創更容易走向彼此的市場，讓雙方的新創事業成為全球最亮眼的新星。

國發會 日本 東京

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