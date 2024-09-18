為經濟成長定錨 國發會主委劉鏡清談台灣未來20年優勢

為台灣經濟成長定錨！國發會主委劉鏡清18日表示，台灣半導體產業還有10~20年優勢，絕不能讓這個經濟成長引擎熄火，政府將積極打造台灣半導體產業成為全球最完整的生態系，讓台灣科技業領先全球的地位更加穩固。

劉鏡清接受Yahoo!TV《齊有此理》錄影訪問時做了以上表示，節目於今天播出。

劉鏡清強調，政府現在要做二件事，一是讓國家成長引擎繼續運轉，這部分指的是半導體產業為首的科技業，二是大力扶植產業相對弱勢處。政府先把台灣未來20年的經濟發展做個保障，讓大家先安定下來，當整體經濟還不錯，政府就可以有餘力來做產業均衡。

同時，劉鏡清也提到，今年經濟沒有什麼大問題，民間投資熱絡、內需有撐，但2025年則需留意美國總統大選結果，以及美國透過抑制需求控制通膨，後續經濟是否能軟著陸，需密切關注。

劉鏡清指出，科技業帶動我國GDP附加價值率高達58.5%，是所有產業中最高，若這個引擎熄火，我們面臨的經濟挑戰，恐怕就不是那麼簡單。關於台灣半導體產業的發展，全球十大IC設計公司有5家在美國、4家則在台灣；台灣半導體製造和封裝也都很強勢，我們有台積電（2330）和日月光（3711），而目前全球在半導體和AI發展上，90%伺服器來自台灣、86%主機板來自台灣，晶片就更不用說，幾乎100%來自台灣，顯見台灣扮演極強角色。

劉鏡清表示，目前全球86個國家都面臨人力減少的問題，尤其都是發生在先進國家，而這將使得全球對於半導體和AI的需求更加殷切，這就是台灣的機會和優勢。

至於在半導體產業比較弱的設備、化學材料部分，劉鏡清表示，他已經找台積電供應鏈談過，希望以國家力量扶植業者往海外發展、進軍全球，要讓台灣能夠成為全球最完整的生態系，領先全球的地位將更穩固。

劉鏡清指出，當國家整體經濟還不錯，政府就可以有餘力來做產業均衡。例如有些產業發展已達成熟期，就可以幫助他們創造差異化。此外，國發會也希望推動產業控股公司，把小公司整合成大公司，產生資本效益，國發會期盼促成更多這種案例，國發基金也會資助給予他們更多子彈，近期旅宿業已經來敲門，表達意願希望聯合起來進軍海外。

劉鏡清強調，產業控股公司的概念跟傳統合併不一樣，大聯大（3702）就是很成功的例子，現在是個打群架的時代。